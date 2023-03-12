Петр Ян уступил Мерабу Двалишвили на UFC Fight Night

Фото: Павел Ворожцов

В Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. В главном событии вечера встретились боец екатеринбургского клуба "Архангел Михаил" Петр Ян и грузинский спортсмен Мераб Двалишвили.

В октагоне встретились второй (Петр Ян) и третий (Мераб Двалишвили) номера легчайшего веса (до 61,2 кг). Петр в двух последних поединках потерпел два спорных поражения раздельным решением судей от Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли, поэтому россиянину было важно одержать победу в поединке с грузинским соперником. Двалишвили же шел перед боем с Петром на серии из восьми побед, что позволило ему подняться на третью строчку в рейтинге.

В первом раунде Двалишвили пытался перевести Яна в борьбу, но со всеми попытками тейкдаунов Петр справлялся. Ян же методично отбивал переднюю ногу соперника лоу-киками и присматривался к грузинскому спортсмену. Мераб превзошел россиянина по многим статистическим показателям в первой пятиминутке, но главный бой вечера предполагал пять раундов.

В начале второго раунда бойцы разменивались ударами в стойке, Двалишвили вновь угрожал переводами в партер, но Петр с ними справлялся. Продолжал идти в борьбу Мераб и в третьем раунде, не давая Яну работать в стойке. У россиянина мало что получалось в стартовых раундах.

В "чемпионских" раундах Петр предпринимал попытки нокаутировать соперника, но Двалишвили контролировал ситуацию и в стойке. Мераб проводил свой лучший бой в карьере, а Ян был не похож сам на себя.

Бой прошел всю дистанцию. Двалишвили превзошел россиянина почти по всем статистическим показателям и уверенно забрал победу единогласным решением судей.