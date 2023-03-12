Никита Цзю одержал пятую победу в карьере, финишировав Бо Белбина

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В Австралии стартовал турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого старший сын Кости Цзю — Тим Цзю — встретится с американцем Тони Харрисоном за титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,85 кг). В карде турнира выступил младший брат Тима — Никита, который одержал победу над австралийцем Бо Белбином.

Никита дебютировал на профессиональном ринге в начале прошлого года. За 2022 год Цзю-младший провел четыре боя, во всех одержал победы. Бо Белбин подошел к поединку с Никитой без поражений, имея семь побед в карьере.

Цзю-младший провел уверенный бой и сумел одержать очередную досрочную победу. В четвертом раунде Никите удалось отправить Белбина в нокдаун. Бо сумел продолжить поединок, но мощное добивание от Цзю заставило рефери остановить поединок и зафиксировать победу Никиты техническим нокаутом. Таким образом, Никита Цзю одержал пятую победу в карьере и продолжает оставаться непобежденным спортсменом.