Фото: социальные сети Тима Цзю

В Сиднее (Австралия) состоялся турнир по профессиональному боксу. В нем приняли участие два сына легендарного свердловского боксера, уроженца Серова Кости ЦЗЮ – Тим и Никита. Никита открывал главный кард турнира и в четвертом раунде финишировал непобежденного австралийца Бо БЕЛБИНА, а Тим в главном поединке вечера одержал досрочную победу над американцем Тони ХАРРИСОНОМ и стал временным чемпионом мира по версии WBO.

Цзю-младший продолжает побеждать досрочно

Младший из братьев Цзю – Никита – дебютировал в профессиональном боксе в прошлом году. За это время он успел провести четыре боя, во всех одержал победы (три – досрочные) и зарекомендовал себя как яркий боксер.

В пятом для себя поединке Никита встретился с австралийцем Бо Белбином. У Белбина, как и у Цзю, не было поражений в карьере: к бою с Никитой Бо подошел с идеальным послужным списком – семь побед в семи боях. Цзю-младший своему оппоненту статистику подпортил. Никита доминировал в ринге, был активен и в четвертом раунде отправил Белбина в нокдаун. Бо сумел продолжить бой, но мощнейшее добивание от Цзю у канатов заставило рефери остановить поединок, зафиксировав победу Никиты техническим нокаутом. Никита продолжает оставаться непобежденным боксером и демонстрирует прогресс от боя к бою.

Пошли на риск

Старший брат Никиты – Тим – в профессиональном боксе уже давно – с 2016 года. Как и Никита, Тим начинал карьеру в боях с австралийскими спортсменами, уверенно побеждал, делал себе имя и поднимался в рейтингах. Выйдя на определенный уровень, Тим стал боксировать и с иностранными боксерами, с представителями рейтингов различных боксерских организаций: так, на его счету за последние два года победы над ирландцем Деннисом Хоганом, японцем Такеши Иноуэ, американцем Террелом Гошей. Причем с Гошей Цзю впервые провел бой за пределами Австралии, победив соперника на его территории – в США.

Летом 2022 года стало известно, что Тим проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,85 кг). Его соперником должен был стать обладатель четырех поясов в этом весе – американец Джермелл Чарло. Поединок был запланирован на 28 января, боксеры проводили подготовку, во время которой чемпион получил травму. Из-за перелома руки Чарло выбыл на неопределенный срок, а Цзю остался без соперника. Вариантов развития событий было два: ждать возвращения Джермелла или же выбрать другого соперника.

Команда Тима пошла по второму пути и согласилась на поединок против третьего номера рейтинга WBO (Цзю – первый) – опытного американца Тони Харрисона, на счету которого 29 побед в 33 боях, в том числе и над Джермеллом Чарло. Поединок должен был состояться в Австралии, а на кону стоял титул временного чемпиона мира по версии WBO. Конечно, это был риск для Тима. Поражение от Харрисона не только испортило бы идеальный послужной список Цзю (21 победа в 21 поединке), но и ставило бы под вопрос потенциальный бой с Чарло.

«Небольшой шаг на моем пути»

Сам бой проходил под диктовку Цзю. Тим постоянно напирал, действовал с позиции силы, заставлял Харрисона отступать. В третьем раунде Тони был на грани нокдауна, но его спас гонг. Аналогичная ситуация была и в шестом раунде.

Были моменты, когда Харрисон находил нужную дистанцию и отвечал Тиму. Но в основном вся его работа заключалась в том, чтобы выбрасывать джеб и держать Цзю на дистанции. Тим выглядел лучше и сумел завершить поединок досрочно. В девятом раунде Цзю зацепил своего соперника ударом, после чего Харрисон зашатался и был вынужден уйти в защиту у канатов. Тим принялся добивать американца, выбросил несколько мощных апперкотов, от которых Тони упал и повис на канатах. Харрисон сумел подняться, но рефери не разрешил ему продолжить поединок. Тим Цзю одержал 22-ю победу в профессиональной карьере и стал временным чемпионом мира по версии WBO.

– Это просто небольшой шаг на моем пути, но настоящий титул для меня, титул абсолютного чемпиона, – это победа над Чарло. Это еще один шаг туда, где я хочу быть, – сказал Цзю после боя. – Мой путь в боксе невероятен. Мне только 28 лет – я молод. Я наслаждаюсь собой. Это не путь к конечной цели, это путешествие и процесс.

После этого Тим обратился к Джермеллу Чарло, который комментировал поединок Цзю – Харрисон для телеканала Showtime.

– Послание совершенно ясное. Ты знаешь, что тебя ждет. Ты знаешь, что будет дальше. Я приду, я приду в Лас-Вегас. Я приду в США, – сказал Тим Цзю.