Магомед Курбанов получил новый вызов в лице второго номера рейтинга WBA Мишеля Соро. Фото: Пресс-служба RCC

Екатеринбургская промоутерская компания RCC Boxing Promotions анонсировала крупный международный турнир по профессиональному боксу. Он состоится 6 мая на площадке КРК «Уралец», а в главном событии вечера в ринге сойдутся непобежденный екатеринбургский боксер Магомед КУРБАНОВ и француз ивуарийского происхождения Мишель СОРО.

История противостояния Курбанова и Соро длится с 2019 года. Тогда оба спортсмена были на ведущих позициях в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом среднем весе (до 69,85 кг) и должны были провести бой за звание чемпиона мира. Курбанов мог стать первым боксером Академии единоборств РМК, завоевавшим пояс чемпиона мира, и уралец настраивался на поединок как на главный в своей карьере. Бой был намечен на 20 июля 2019 года в Марселе, а трансляцию планировал вести «Первый канал». Но за день до встречи стало известно о том, что бой отменен.

– Проблемы с визой. Визу дали только в день взвешивания, – прокомментировал тогда ситуацию менеджер российского боксера Мирхаким Сабуров.

Курбанова в том бою заменил француз Андерсон Престот, с которым Соро разобрался за пять раундов, но титул чемпиона мира в этом поединке на кону не стоял.

С тех пор дороги Магомеда Курбанова и Мишеля Соро разошлись. Француз, что называется, «забуксовал»: в конце 2019 года он победил соотечественника Седрика Виту, а затем на два года взял паузу. В конце 2021 и летом 2022 года Соро провел два поединка с первым номером WBA Исраилом Мадримовым из Узбекистана: в первом уступил техническим нокаутом, а во втором была зафиксирована техническая ничья из-за рассечения у Соро после столкновения головами. Несмотря на редкие и не очень успешные выступления, Соро сохраняет высокие позиции в мировом рейтинге и идет на второй позиции в WBA. На данный момент у Мишеля 45 побед в профессиональной карьере, 2 ничьи и 3 поражения.

Курбанов же после несостоявшегося поединка с французом стал только прибавлять. В 2019 и 2020 годах он провел четыре поединка (с Диего Чавесом, Исмаилом Илиевым, Ильей Очкиным и Дмитрием Михайленко), во всех одержал победы, три из которых – досрочные. Затем у Магомеда пошли победы над топовыми мировыми боксерами. Сначала он в Екатеринбурге победил экс-чемпиона мира из Великобритании Лиама Смита. Потом в столицу Урала пожаловал еще один экс-чемпион мира – бразилец Патрик Тейшейра, и его ожидала та же участь: Курбанов забрал победу единогласным решением судей. Свой последний бой Магомед провел в конце прошлого года, разобравшись с третьим номером рейтинга WBA, венесуэльцем Хоаном Гонсалесом. У Курбанова идеальный послужной список – 24 победы в 24 боях.

В начале 2023 года российских боксеров вернули в рейтинги WBA, и Магомед расположился на пятой позиции. Удивительно, что Соро провел гораздо меньше боев, а в последних двух поединках у него ничья и поражение, но он идет выше, чем непобежденный Курбанов. Но это будет для Магомеда дополнительной мотивацией: в случае победы екатеринбургский боксер заберет позицию француза и будет одним из главных претендентов на пояс чемпиона мира, которым сейчас владеет Джермелл Чарло.