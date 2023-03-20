Трижды золотые

Абрек Нагучев (в белом) добавил к золоту чемпионата России, завоеванному осенью в Екатеринбурге, золото первенства России. Фото: Марина Майорова/Пресс-служба ФДР.

В Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта завершилось молодежное первенство России по дзюдо. В течение трех дней сильнейшие спортсмены страны боролись за медали и места в национальной сборной. Свердловские дзюдоисты завоевали 12 наград, в том числе – три золотых.

Уже в первый соревновательный день хозяева турнира сумели попасть на пьедестал. В категории до 48 кг у девушек получился свердловский финал, в котором должны были встретиться Кристина Дудина и Аина Моисеева. Но решающую схватку зрители не увидели: Моисеева снялась из-за травмы. Кристина Дудина к золоту первенства России по самбо добавила золото первенства России по дзюдо, а Аина Моисеева стала серебряным призером турнира.

– Эмоции от выступления только положительные, – сказала Кристина Дудина. – Первые несколько встреч присутствовали волнение и мандраж. Но после полуфинала пришло спокойствие, ведь я понимала, что соперница снимется и схватки не будет. Тем не менее есть ошибки, над которыми нужно поработать.

В финал весовой категории до 52 кг у девушек пробилась свердловчанка Оксана Кобелева – бронзовый призер взрослого чемпионата России по самбо. В середине схватки Оксана пропустила бросок от Глафиры Борисовой и в итоге заняла второе место.

В мужской части турнира в первый соревновательный день золото в копилку сборной Свердловской области принес Абрек Нагучев в категории до 66 кг. В ноябре он уже выигрывал на татами ДИВСа: тогда он стал победителем взрослого чемпионата России. Повторил успех Нагучев и на молодежном первенстве. Абрек дошел до финала, где в упорной схватке одолел Абубакара Юсупова.

– Чем сильнее турнирная сетка, тем серьезнее я настраиваюсь. Ребят, с которыми встречался сегодня, почти не знал, поэтому сделать это должным образом не удалось, – сказал Абрек Нагучев. – Пришлось показать характер и волю к победе. Бороться было точно сложнее, чем на прошлогоднем чемпионате России, где я также завоевал «золото».

Во второй и третий соревновательные дни свердловские спортсмены завоевали пять бронзовых наград и одно золото. В категории до 81 кг у мужчин до финала дошел Тимур Арбузов. В решающей схватке он встретился с Курбаном Кудиевым, сумел дважды бросить соперника на «ваза-ари» и стать победителем первенства России.

– Рассчитывал, что в финале буду бороться первым номером, но соперник был все время на шаг впереди, половину схватки он точно лидировал, – признался Тимур Арбузов. – Получается, есть над чем работать.

Всего свердловские спортсмены завоевали двенадцать медалей молодежного первенства России. В женской части соревнований сборная Свердловской области заняла первое общекомандное место (9 медалей, одна золотая), в мужской части соревнований – третье (3 медали, два золота).

Медали свердловчан Золото: Кристина Дудина – 48 кг Абрек Нагучев – 66 кг Тимур Арбузов – 81 кг Серебро: Аина Моисеева – 48 кг Оксана Кобелева – 52 кг Бронза: Карина Ефимова – 52 кг Яна Джумаева – 57 кг Ольга Мухина – 57 кг Дарья Кузьмина – 63 кг Дарья Речкалова – 78 кг Полина Иудина – 78 кг Сергей Богословских – 60 кг