«Бойцовский месяц» в Екатеринбурге

Екатеринбуржец Иван Штырков (слева) возглавит турнир RCC 15, а Михаил Колобегов (справа) попробует себя в кулачных боях. Фото: Пресс-служба RCC

Екатеринбург в очередной раз оправдывает звание столицы единоборств России. В течение месяца в городе пройдут четыре масштабных турнира, в которых зрители смогут увидеть бои по правилам смешанных единоборств, бокса, кикбоксинга и даже поединки на голых кулаках.

Смешанные единоборства и кикбоксинг

Открывать и закрывать «бойцовский месяц» будут представители смешанных единоборств. 22 апреля состоится турнир RCC Intro 26, который пройдет на площадке Академии единоборств РМК. 13 поединков перспективных бойцов лиги, в которых примут участие в том числе десять екатеринбургских спортсменов, а в главном событии вечера в клетке сойдутся Сергей Мартынов и Сергей Хрисанов, бои которых всегда отличаются особой зрелищностью.

А 13 мая на площадке КРК «Уралец» состоится номерной турнир RCC 15, в рамках которого будут проходить бои по смешанным единоборствам и кикбоксингу. Возглавят турнир Иван Штырков и Виктор Немков: они проведут трехраундовый бой в категории до 98 кг, и это будет ярким событием в мире российского ММА. «Уральский халк» идет на серии из пяти побед подряд (за исключением боксерского поединка против Магомеда Исмаилова) и готов к новому вызову. Виктор Немков – опытнейший боец из команды Федора Емельяненко, действующий чемпион мира по боевому самбо, и соперника такого уровня у Ивана не было давно.

Кроме того, RCC 15 заинтересует и любителей кикбоксинга. В рамках турнира состоится второй полуфинал гран-при лиги RCC Fair Fight в легком весе между Василием Семеновым и Жорой Акопяном. Чемпион организации Мамука Усубян получил серьезную травму и вынужден восстанавливаться, а лига в этого время организовала гран-при за титул временного чемпиона. В первом полуфинале Алексей Ульянов победил Александра Скворцова и уже ждет в соперники победителя противостояния Василия Семенова и Жоры Акопяна.

Голые кулаки

Абсолютно новым для Екатеринбурга видом спорта будут кулачные бои в рамках созданной лиги RCC Hard. Первый турнир намечен на 29 апреля и пройдет на площадке КРК «Уралец». Поединки на голых кулаках проводятся в других российских лигах (основная – Top Dog FC) и привлекают зрителей своими бескомпромиссными поединками, но для Урала это будет в новинку.

Организаторы пригласили на турнир профессиональных «кулачников»: к примеру, в главном поединке выступит яркий представитель этого вида спорта Сергей «Кратос» Калинин. Новая дисциплина заинтересовала и боксеров, и представителей ММА. Так, нижнетагильский боксер Никита Кузнецов принял новый для себя вызов и решил провести бой на голых кулаках против чемпиона Top Dog FC Чингиса Сылбырына. А Михаил Колобегов, ранее выступавший только по правилам ММА (в 2022 году встречался с Иваном Штырковым), также решил снять перчатки и подраться с «кулачником» Даудом Кельбихановым.

Бокс

Ну и, конечно, Екатеринбург примет турнир по профессиональному боксу. 6 мая КРК «Уралец» станет местом боксерских поединков, в том числе боя екатеринбуржца Магомеда Курбанова и француза Мишеля Сорро. Спортсмены должны были встретиться еще в 2019 году и определить нового чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе (до 69, 85 кг), но Курбанов не смог прилететь во Францию из-за проблем с визой. Спустя годы Магомед и Мишель все же выявят сильнейшего, на этот раз на территории Курбанова.

Помимо главного события, в рамках турнира будут и другие поединки, которые способны заинтересовать любителей этого вида спорта. К примеру, в ринг выйдет олимпийский чемпион-2016 Евгений Тищенко: ему предстоит бой против экс-чемпиона Европы Ива Нгабу. Также в Екатеринбурге можно будет увидеть бой Максима Бабанина - того самого россиянина, который на юниорском уровне побеждал самого известного тяжеловеса в современном боксе Тайсона Фьюри. На профессиональном ринге у Бабанина четыре победы в четырех поединках, и он постепенно поднимается в рейтингах. Следующий шаг – бой в Екатеринбурге.