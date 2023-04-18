Свердловчане едут покорять Европу

Фото: Пресс-служба ВФС

Завтра, 19 апреля, в Израиле стартуют первенства Европы по самбо среди кадетов (до 16 лет), юношей и девушек (до 18 лет), юниоров и юниорок (до 20 лет), а также взрослый чемпионат Европы. Сборная Свердловской области отправилась на турнир мощной делегацией: во всех четырех возрастах регион будут представлять сразу 20 спортсменов.

В первые два соревновательных дня (19 и 20 апреля) пройдут схватки взрослого чемпионата Европы. Здесь у сборной региона будет масштабное представительство – сразу девять спортсменов (в прошлом году было три): Алена Алехина (до 59 кг), Екатерина Оноприенко (до 65 кг), Алена Прокопенко (до 80 кг), Владимир Гладких (до 58 кг), Руслан Багдасарян (до 64 кг), Али Турсунов (до 71 кг), Уали Куржев (до 79 кг), Альсим Черноскулов (до 98 кг), Антон Брачев (свыше 98 кг). Интересно, что и Герман Сорокин, завоевавший серебро чемпионата России в категории до 53 кг, мог бы стать участником чемпионата Европы, но категории до 53 кг нет на международных соревнованиях.

Из всех представителей региона, конечно, выделяется самый титулованный свердловский самбист – шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов. Он впервые за три года дошел до финала чемпионата России и вновь выступит на международном уровне, а ведь Альсиму в мае исполнится 40 лет. Также стоит отметить, что титулы чемпионов Европы едут защищать действующие победители турнира – Владимир Гладких и Алена Прокопенко.

В третий соревновательный день (21 апреля) на ковры выйдут юниоры и юниорки, которые в один день разыграют медали во всех 14 категориях. Здесь регион будет представлен четырьмя спортсменами: Яной Джумаевой (до 59 кг), Полиной Иудиной (до 80 кг), Олесей Ткаченко (свыше 80 кг) и Вадимом Ишинтаевым (до 64 кг). Также параллельно с юниорами впервые в истории пройдут соревнования по женскому боевому самбо, правда, в единственной весовой категории – до 65 кг.

Юноши и девушки будут бороться в четвертый день турнира (22 апреля). В мужской части соревнований от Свердловской области выступит Виталий Шапкин (свыше 98 кг), а в женской - Алина Мелкозерова (до 47 кг), Анастасия Барабаш (до 50 кг) и Мадина Сулейманова (до 80 кг). А завершат масштабные европейские игры кадеты, где также не обойдется без свердловских спортсменов: Мирослава Вдовенко (до 65 кг), Кира Сафонова (свыше 72 кг) и Георгий Задерин (до 79 кг) представят регион в этой возрастной категории.

Трансляции финальных поединков первых двух соревновательных дней (взрослого чемпионата Европы) можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», начало – в 18:30 по уральскому времени.