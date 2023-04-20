Свердловчане выиграли девять медалей чемпионата Европы по самбо

Фото: афиша турнира

В Израиле завершился чемпионат Европы по самбо. Свердловские самбисты внесли свой вклад в успех российской сборной, завоевав восемь наград турнира.

В первый соревновательный день у свердловчан было четыре медали: золото завоевали Алена Алехина (до 59 кг), Руслан Багдасарян (до 64 кг), Уали Куржев (до 79 кг), а бронзу команде принес Альсим Черноскулов (до 98 кг).

Победный настрой свердловчан во второй соревновательный день продолжил верхнепышминец Владимир Гладких (до 58 кг). В финале он встречался с Вахтангом Чидрашвили из Грузии, с ним же он боролся на прошлогоднем чемпионате Европы и одержал победу. В Израиле схватка получилась напряженной, оба спортсмена получили предупреждение за пассивность, а затем грузина наказали второй раз, и Чидрашвили был вынужден отыгрываться. Грузин попытался провести бросок, но Гладких остановил его и перешел на болевой прием. Через несколько секунд Вахтанг был вынужден сдаться, Владимир Гладких стал пятикратным чемпионом Европы.

В категории до 65 кг Свердловскую область представляла екатеринбурженка Екатерина Оноприенко. Она добралась до финала, где встретилась с белорусской спортсменкой Даниэлой Ждан. В первой половине встречи была упорная борьба, Ждан даже сумела провести бросок на балл, но после совещания судьи этот балл отменили. Во второй половине встречи Оноприенко добавила в активности, дважды бросила соперницу на балл и выиграла золото чемпионата Европы.

В категории до 71 кг представитель верхнепышминского клуба «УГМК» Али Турсунов также дошел до финала, где встретился с Владиславом Саяпиным из Белоруссии. Али буквально за минуту смял своего соперника, совершив три броска на семь баллов. Во второй половине встречи Турсунов вышел на удержание и добыл досрочную победу, став чемпионом Европы.

Свердловчанка Алена Прокопенко в категории до 80 кг второй год подряд в финале боролась с Леа Катариной Гобек из Хорватии. Прокопенко на первой же минуте схватки дважды бросила соперницу, заработав шесть баллов. Оставалось только довести дело до победы, с чем Алена и справилась, во второй раз подряд выиграв чемпионат Европы.

В самой тяжёлой весовой категории у мужчин (свыше 98 кг) Свердловскую область представлял Антон Брачев. В первом раунде он на последних секундах вырвал победу у Даниэля Натеа из Румынии, а в полуфинале обидно уступил грузину Григорию Кавтарадзе. В схватке за бронзу Антон одолел итальянца Федерико Каванну и стал призёром чемпионата Европы.

Таким образом, свердловские спортсмены завоевали девять медалей чемпионата Европы: семь золотых и две бронзовых. Впереди первенства Европы среди кадетов (до 16 лет), юношей и девушек (до 18 лет) и юниоров и юниорок (до 20 лет), где также будут представители Свердловской области.