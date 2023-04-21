Бой непобежденных

Фото: matchroomboxing

22 апреля, боксер екатеринбургской Академии единоборств РМК и RCC Boxing Promotions, чемпион мира по версии IBF во втором полулегком весе (до 58,97 кг) Шавкат РАХИМОВ проведет первую защиту своего титула. В соперниках у Рахимова – бывший обладатель этого пояса, непобежденный валлиец Джо КОРДИНА. Поединок состоится в Кардиффе (Уэльс).

Первый чемпион

28-летний Шавкат Рахимов дебютировал в профессиональном боксе в 2015 году, и с тех пор почти все свои бои проводил на Урале. Рахимов набивал неплохой рекорд, шел без поражений, поднимался в рейтингах, и вместе с этим возрастал уровень оппозиции.

Первый по-настоящему громкий бой Шавкат провел 29 сентября 2019 года в ЮАР, где встретился с местным боксером Азингой Фузиле. Поединок носил претендентский статус, то есть победитель становился обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF. Шавкат финишировал Фузиле в восьмом раунде, но титульного боя пришлось ждать больше года.

В феврале 2021 года Рахимов провел бой за вакантный титул чемпиона мира против американца Джозефа Диаза. Американец не уложился в весовую категорию, поэтому пояс мог завоевать только Шавкат. Но в итоге бой завершился вничью, а пояс так и остался вакантным.

Рахимов вернулся в Екатеринбург и продолжил тренировки. В декабре он финишировал Сардора Музаффарова, а летом 2022-го получил еще один титульный бой: Джо Кордину, который только-только стал чемпионом мира, обязали защищать пояс против уральского боксера. Боксеры подписали контракты и готовились к поединку, но Джо сломал руку и выбыл на долгий срок. В IBF решили не дожидаться чемпиона, лишить его пояса и разыграть титул между Рахимовым и британцем Зелфой Барретом, а Кордину сделать обязательным претендентом. Осенью 2022 года Рахимов и Баррет провели бой. В девятом раунде Шавкату удалось победить техническим нокаутом и стать первым представителем Академии единоборств РМК, который завоевал титул чемпиона мира.

Идеальный послужной список

Кордина, несмотря на статус экс-чемпиона, по-прежнему остается непобежденным боксером. У валлийца хорошая любительская карьера: в 2014 году он завоевал бронзу Игр Содружества в Глазго, а в 2015 стал чемпионом Европы. В 2016 году он представлял Великобританию на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В европейской квалификации дошел до финала, уступив там французу Софьяну Умиа (будущему серебряному призеру Олимпиады), а вот на самих Играх Джо выступил неудачно. В первом раунде он одолел филиппинца Чарли Суареса, но затем проиграл Хуршиду Тожибаеву из Узбекистана и покинул турнир. После неудачи на Олимпиаде Кордина перешел в профессиональный бокс.

Карьера Джо чем-то похожа на карьеру Рахимова. В основном валлиец выступал у себя на родине, набивал рекорд и постепенно добрался до титульного боя. В июне 2022 года Кордина встретился с чемпионом мира по версии IBF Кеничи Огавой и отправил японца в глухой нокаут в третьем раунде, продемонстрировав всю свою нокаутирующую мощь. Эта победа стала для Джо 15-й в 15 поединках, девять из которых – досрочные.

Несмотря на то что действующим чемпионом является Рахимов, в IBF решили провести титульный бой на родине Кордины – в Кардиффе. Переполненная арена, забитая британскими фанатами, конечно, будет играть на руку Джо. Интересно, что валлиец и предыдущий свой бой против Кеничи Огавы проводил в Кардиффе, то есть уже второй чемпион мира приезжает боксировать на территорию Кордины. Но для Рахимова эта ситуация не в новинку (вспомним бои с Фузиле и Диазом). Шавкат начинал подготовку в Екатеринбурге, затем отправился на сборы в Приэльбрусье, после чего полетел в США к знаменитому тренеру Фредди Роучу – именно с ним он проходил последнюю стадию подготовки к защите титула.

Рахимов и Кордина уже успели провести битву взглядов, которая прошла на фоне знаменитого замка Кардифф. Турнир, главным событием которого станет бой Рахимова и Кордины, состоится в Кардиффе 22 апреля и начнется в 22:00 по уральскому времени.