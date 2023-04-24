Свердловские самбисты на первенстве и чемпионате Европы завоевали 23 медали

Треть всех наград – на счету свердловчан. Фото: федерация самбо России

В составе российской команды свердловские спортсмены завоевали 19 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали на объединенном чемпионате и первенстве Европы по самбо, который прошел в израильском городе Хайфа. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В соревнованиях приняли участие 480 спортсменов из 24 стран мира. Всего в составе российской сборной соревновались 22 спортсмена из Свердловской области. За 5 дней турнира россияне завоевали 67 медалей (58 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых). Треть всех наград — на счету свердловчан.

Чемпионами Европы стали Владимир Гладких (58 кг), Алена Алехина (59 кг), Екатерина Оноприенко (65 кг), Руслан Багдасарян (64 кг), Али Турсунов (71 кг), Уали Куржев (79 кг), Алена Прокопенко (80 кг). Бронзовые награды завоевали Альсим Черноскулов (98 кг) и Антон Брачев (свыше 98 кг).

В рамках первенства Европы среди самбистов до 20 лет у свердловчан 4 золотые и 1 серебряная награды. Победителями стали: Яна Джумаева (59 кг), Олеся Ткаченко (свыше 80 кг), Вадим Ишинтаев (64 кг) и Андрей Аюбов (98 кг). Вице-чемпионом первенства континента стала Полина Иудина (80 кг).

Российская сборная по самбо на чемпионате Европы. Фото: федерация самбо России

Среди юношей и девушек до 18 лет были разыграны награды континентального первенства. Сильнейшими в Старом свете стали Алина Мелкозерова (47 кг), Анастасия Барабаш (50 кг), Мадина Сулейманова (80 кг) и Виталий Шапкин (свыше 98 кг).

В возрастной категории до 16 лет чемпионами стали Кира Сафонова (свыше 72 кг) и Георгий Задерин (79 кг). У Мирославы Вдовенко (65 кг) — серебряная медаль.

В рамках чемпионата Европы также прошел отбор на Всемирные Игры боевых искусств, которые пройдут 21 и 22 октября в Саудовской Аравии. Победу в дополнительном отборе среди мужчин в абсолютной весовой категории одержал уралец Антон Брачев. Лучшей в отборе по женскому боевому самбо в весовой категории 65 кг стала спортсменка из Екатеринбурга Яна Полякова. Таким образом, она стала первой в истории чемпионкой Европы в женском боевом самбо.

В Свердловской области развитию самбо уделяется большое внимание: расширяется инфраструктура, открываются новые секции и спортивные школы, чемпионы проводят мастер-классы. В июне 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын открыли новый Дворец самбо и единоборств в Верхней Пышме.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что свердловчане выиграли девять медалей чемпионата Европы по самбо.

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