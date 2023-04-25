«Пусть кто-нибудь попробует повторить»

Владимир Гладких (в красном) в четвертый раз (и в третий подряд) выиграл у шестикратного чемпиона мира Вахтанга Чидрашвили. Фото: Международная федерация самбо.

В Израиле завершились чемпионат, а также первенства Европы по самбо среди кадетов (до 16 лет), юношей и девушек (до 18 лет) и юниоров и юниорок (до 20 лет). Сборная Свердловской области завоевала 23 медали, 19 из которых – золотые. Все представители региона, принимавшие участие в турнире, принесли в копилку команды награды.

В первые два соревновательных дня проходил чемпионат Европы, и представители взрослой сборной региона подали отличный пример юным спортсменам, которые выступали в заключительные дни. Девять медалей от девяти свердловчан, семь из которых – золотые: свердловские спортсмены практически на максимум выполнили поставленную задачу (подробнее – см. в номере «ОГ» за 21 и 22 апреля).

Продолжили победную поступь юниоры и юниорки (до 20 лет). Представители Свердловской области выиграли по два золота в мужской и женской части соревнований, к ним же добавилась серебряная медаль у юниорок.

Свердловские юноши и девушки (до 18 лет) прошли турнир без потерь: все четверо представителей региона стали победителями первенства Европы в своих весовых категориях.

Завершили турнир кадеты (до 16 лет), и свердловские спортсмены добавили еще три медали в копилку сборной: два золота и серебро.

Помимо этого, в рамках чемпионата Европы впервые прошли соревнования по боевому самбо среди женщин, правда, всего в одной весовой категории – до 65 кг. Екатеринбурженка Яна Полякова стала первой в истории чемпионкой Европы по боевому самбо и представит страну на Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут в октябре в Саудовской Аравии.

Также отбор на Всемирные игры боевых искусств проходил и в абсолютной весовой категории у мужчин (мог заявиться любой желающий вне зависимости от категории). Свердловчанин Антон Брачев, завоевавший бронзу чемпионата Европы в самой тяжелой категории у мужчин, стал лучшим в абсолютной весовой категории и вместе с Яной Поляковой отправится в Саудовскую Аравию.

23 медали свердловских спортсменов помогли сборной России одержать уверенную победу в общем зачете чемпионата и первенств Европы. Всего россияне выиграли 67 медалей: 58 золотых, три серебряные и шесть бронзовых.

Итоги выступления представителей региона с «Областной газетой» подвел главный тренер сборной Свердловской области, заслуженный тренер России Валерий Стенников.

– Валерий Глебович, прежде всего, в целом как оцените выступление своих подопечных?

– Конечно, доволен выступлением, но, как я всегда говорю: «Можно и лучше».19 золотых медалей у свердловских спортсменов, две серебряные и две бронзовые – 23 медали, каждый представитель нашего региона увез из Израиля награду. Отдельно хотелось бы отметить, если брать взрослый турнир, Владимира Гладких (до 58 кг). Сложная сетка, крепкие соперники, но уж очень уверенно он прошел чемпионат. Али Турсунов (до 71 кг) показал высочайший уровень борьбы. Ну, и, конечно, девчонок тоже стоит отметить. Особенно Алёну Алёхину (до 59 кг) – совсем молодая, 18-летняя спортсменка, ее первый крупный турнир на взрослом уровне – и сразу золото. Поэтому, считаю, что выступили мы очень достойно. Еще одна любимая моя фраза: «Пусть кто-нибудь попробует повторить». Взять, к примеру, взрослую мужскую сборную, убрать из нее свердловских спортсменов – и будет уже совсем другая команда. Да и молодежь у нас хорошо выступила, есть подрастающее поколение, что не может не радовать.

– Наверное, есть небольшое разочарование по бронзам Альсима Черноскулова (до 98 кг) и Антона Брачева (свыше 98 кг)…

– В этих случаях у меня есть очень большие вопросы к судейству. К ребятам претензий нет, боролись они хорошо. Особенно Антон, который потом в абсолютной весовой категории всем все доказал: победил всех, причем сделал это красиво. Финал против серба – особое удовольствие.

Интервью В категории до 58 кг у мужчин пятикратным чемпионом Европы стал представитель верхнепышминского клуба «УГМК» Владимир Гладких. В стартовой встрече турнира он без проблем одолел прошлогоднего полуфиналиста Тиграна Кирокосяна (9:0), в полуфинале в упорной борьбе оказался сильнее белоруса Владислава Бурдзя, а в финале в третий раз подряд победил шестикратного чемпиона мира из Грузии Вахтанга Чидрашвили. Прилетев в Екатеринбург, Владимир Гладких поделился с «Областной газетой» впечатлениями от прошедшего турнира. – Жеребьевка свела вас в первой схватке с Тиграном Кирокосяном из Армении. В прошлом году вы боролись в полуфинале, и схватка была крайне упорной. Не было некой досады от жеребьевки, что уже в первом круге с ним встретились? – Да нет, наоборот, был такой хороший спортивный интерес. Я приехал на чемпионат Европы бороться с лучшими. Тигран – лучший в своей стране, я в своей. – Вы одержали досрочную победу, причем победу по баллам, бросками. Насколько этот результат был неожиданным? – Конечно, настраивался на полную встречу, соперник серьезный. но получилось как получилось. Возможно, он «зевнул» бросок на первых секундах, когда я повел 4:0, и после этого уже психологически где-то надломился. А может, просто я был лучше готов к этому турниру, чем он. – С белорусом Владиславом Бурдзем вы тоже встречались уже не в первый раз, на чемпионате мира в 2020 году боролись в полуфинале. На такие схватки не нужна дополнительная мотивация? – Мы действительно хорошо друг друга знаем, понимаем, что каждый из нас будет делать. У меня была тактика выключать у него правую рабочую руку, не давать забрать. В принципе, все получилось, бросков было минимум, мне хватило одного балла, чтобы одержать победу. Влад физически сильный соперник, хорошо, что удалось его бросить один раз. – После вашего броска на балл оставалось еще много времени, но, казалось, внутренне вы выглядели крайне уверенно… – Продолжал бороться, не думал о преимуществе. Если бы пропустил атаку, то у меня еще оставалось время на то, чтобы вырвать победу, поэтому был спокоен и довел встречу до логичного завершения. – Финал с Вахтангом Чидрашвили – это уже традиция. Третий финал чемпионата Европы подряд… – Да, с Вахтангом мы тоже знакомы давно, много боролись между собой. В этом году мне показалось, что он лучше готов физически, чем в прошлом году. – Вы получили балл, заставили соперника рисковать, поймали на ошибке, вышли на болевой. Со стороны казалось, что все достаточно легко. Как это было с вашей стороны? – Я Чидрашвили уже выучил. Когда он начинает проигрывать, то он где-то психологически сильно проседает. Может отдать руку на болевой, может еще раз упасть. Ну, вот так и получилось, он стал проигрывать 0:1, где-то вышел из равновесия. И он пропустил болевой прием, хотя он прекрасно знает, что я хорошо делаю болевые приемы. Мы в четвертый раз боролись с ним в финале чемпионата Европы (2017, 2021, 2022, 2023), три из них я выиграл болевым. – Если после прошлогодней победы вы почти не радовались, то в этом году были настоящие эмоции. То есть пятая победа на чемпионате Европы – как первая? – Как-то само вырвалось. Видимо, нужно было выплеснуть эмоции. Потом уже успокоился. – После чемпионата России в разговоре с «Областной газетой» ваш наставник Валерий Стенников сказал, что у вас есть проблемы с ногой, и что есть вероятность, что после чемпионата Европы вы будете делать операцию. Не беспокоила травма во время турнира? – Слава богу, на соревнованиях все было нормально. Нога, конечно, побаливает, но некритично. А насчет операции будем разговаривать с Валерием Глебовичем, со врачами: еще оттягивать операцию или все же делать ее сейчас. В июне меня поставили бороться в Краснодаре на «Гран-при», в августе должен выступить на «Играх СНГ» в Белоруссии, а в сентябре – на Кубке мира в Сербии. Поэтому, будем думать и решать, как быть дальше.

Свердловские медали Чемпионат Европы: Золото: Владимир Гладких (58 кг) Руслан Багдасарян (64 кг) Али Турсунов (71 кг) Уали Куржев (79 кг) Алена Алехина (59 кг) Екатерина Оноприенко (65 кг) Яна Полякова (65 кг, боевое самбо) Алена Прокопенко (80 кг) Антон Брачев (абсолютная категория) Бронза: Альсим Черноскулов (до 98 кг) Антон Брачев (свыше 98 кг) Первенство Европы (до 16 лет) Золото: Георгий Задерин (79 кг) Кира Сафонова (свыше 72 кг) Серебро: Мирослава Вдовенко (65 кг) Первенство Европы (до 18 лет) Золото: Виталий Шапкин (свыше 98 кг). Алина Мелкозерова (47 кг) Анастасия Барабаш (50 кг) Мадина Сулейманова (80 кг) Первенство Европы (до 20 лет) Золото: Вадим Ишинтаев (64 кг) Андрей Аюбов (98 кг) Яна Джумаева (59 кг) Олеся Ткаченко (свыше 80 кг) Серебро: Полина Иудина (80 кг)