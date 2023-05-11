Бой Магомеда Курбанова (справа) и Мишеля Соро получился зрелищным. Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions

В Екатеринбурге прошел масштабный турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. В главном поединке вечера екатеринбуржец Магомед КУРБАНОВ в тяжелейшем бою одержал победу над французом Мишелем СОРО и стал обязательным претендентом на титульный бой по версии WBA в первом среднем весе (до 69,85 кг).

История длиной в три с половиной года

История противостояния Магомеда Курбанова тянется еще с 2019 года. Тогда боксеры также находились в топе первого среднего веса и должны были встретиться за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA. Транслировать бой, который должен был состояться в Марселе, планировал «Первый канал». Но за два дня до поединка команда Магомеда объявила о том, что бой не состоится из-за проблем с визой у российского боксера.

С тех пор спортивные судьбы боксеров разошлись. Соро вместо Курбанова встретился с соотечественником Андерсоном Престотом и одержал победу, но это был не титульный бой. С тех пор (с 2019 года) Мишель провел всего три боя: выиграл у Седрика Виту, а также дважды боксировал с Исраилом Мадримовым. В первом поединке он проиграл техническим нокаутом, во втором была зафиксирована техническая ничья из-за столкновения головами.

Курбанов же с 2019 года провел семь поединков, и все семь выиграл. Причем в последних боях у россиянина была сильнейшая оппозиция: экс-чемпионы мира Патрик Тейшейра и Лиам Смит, а также топовый боксер WBA Хоан Гонсалес.

Француз занимал перед боем с Курбановым вторую строчку в рейтинге WBA, а Магомед располагался на пятой. Несмотря на это, WBA анонсировала, что бой Курбанов-Соро – претендентский, а, значит, победитель становится обязательным претендентом на титул, которым владеет Джермелл Чарло.

Весь бой – с рассечением

Поединок Курбанова и Соро стал главным событием вечера бокса в Екатеринбурге на переполненной арене КРК «Уралец». Соперники довольно активно начали поединок, обменивались атаками с дистанции, а также искали моменты для сближения. В одном из таких эпизодов в первом раунде Мишель Соро «боднул» Курбанова затылком в бровь, из-за чего у Магомеда образовалось большое рассечение. И это стало настоящей проблемой для российского боксера: в каждом перерыве Магомеду останавливали кровотечение и залепляли поврежденное место боксерским вазелином.

Курбанов в первой половине боя действовал вторым номером, но для него это было вполне комфортно. Соро же старался попасть в повреждение, и как только отлетал вазелин, лицо Магомеда заливалось кровью, что мешало ему нормально видеть.

Во второй половине боя Соро активизировался. Атаки француза были все мощнее, и Курбанову пришлось тяжело. Вдобавок к этому у Магомеда появилось еще одно рассечение. Но в заключительных раундах уралец пошел ва-банк, стал размениваться с Соро мощными ударами, и концовка поединка получилась крайне зрелищной.

В итоге бой продлился все 12 раундов. При объявлении результатов в зале повисла тишина. Первый рефери оценил бой 115:113 в пользу Курбанова, второй – 115:113 в пользу Соро. Третий судья поставил 116:112 в пользу уральца, который одержал победу раздельным решением судей. Конечно, Магомед и весь зал праздновали победу, а француз был явно не согласен с решением судей.

– Магомед – хороший боец и сильный парень, но все видели, что я выиграл этот бой. Я не против провести с ним реванш, это можно повторить здесь, в Екатеринбурге. Хороший город, мне понравился, – сказал Мишель Соро после боя.

Вероятный соперник – Исраил Мадримов

Магомед Курбанов одержал 25-ю победу в профессиональной карьере и продолжает оставаться непобежденным боксером. Теперь екатеринбургский спортсмен стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.

Сейчас всеми поясами в первом среднем весе владеет американец Джермелл Чарло, который должен провести защиту титулов против Тима Цзю – сына легендарного свердловского боксера, уроженца Серова Кости Цзю. Пока этот бой официально не анонсирован (хотя должен был состояться в январе, но из-за травмы Чарло был перенесен), поэтому в WBO и WBC определили временных чемпионов – ими стали Тим Цзю и Себастьян Фундора. Вероятнее всего, этому же примеру последуют и WBA с IBF и проведут поединки за временный титул, в одном из которых выступит и Магомед Курбанов. Уже есть и потенциальный соперник – первый номер рейтинга WBA Исраил Мадримов из Узбекистана.

«Вероятный соперник Магомеда Курбанова за титул чемпиона WBA – Исраил Мадримов. Варианты могут быть и другие, но это наиболее очевидный. Санкционируют ли этот бой в России, пока неизвестно. Мадримов последние два поединка проводил в США и Великобритании», – говорится в сообщении RCC Boxing Promotions.