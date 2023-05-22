Одна из сильнейших студенческих боксерских команд страны — сборная Грозненского нефтяного университета — примет участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

Ректор ГГНТУ Магомед Минцаев и сборная университета — победитель Всероссийских соревнований памяти двукратного серебряного призера Олимпийских игр, профессора А. И. Киселева. Фото: пресс-служба ГГНТУ

Cтуденческая сборная по боксу Грозненского государственного нефтяного университета им. академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ) примет участие в Международном фестивале университетского спорта, который пройдет 19–31 августа в Екатеринбурге. Решение об этом принято накануне, сообщил "Областной газете" ректор университета Магомед Минцаев.

"Наш вуз известен своей легендарной школой бокса, поэтому было принято решение, что студенческая сборная по боксу Грозненского нефтяного университета будет участвовать в Международном фестивале университетского спорта. Наши боксеры неоднократно участвовали в соревнованиях всероссийского и международного уровня и добивались высоких результатов. Нет сомнений, что они достойно представят наш вуз на международных соревнованиях в Екатеринбурге", — рассказал "Областной газете" Магомед Минцаев.

Ректор ГГНТУ особо отметил значимость соревнований, которые объединят на одной площадке студентов-спортсменов из разных уголков мира.

"Насколько я знаю, это первый опыт проведения мультиспортивных студенческих соревнований в стране, и пройдут они в дни празднования трехсотлетия Екатеринбурга. Это уникальная возможность для студентов расширить кругозор, проявить свои таланты и проверить личный уровень подготовки", — подчеркнул Магомед Минцаев.

Сборная ГГНТУ считается одной из сильнейших боксерских команд России. В 2022 году спортсмены вуза завоевали 3 золотые и 1 серебряную медали Всероссийской летней универсиады. Стали победителями Всероссийских соревнований Национальной студенческой лиги бокса среди высших учебных заведений. Победили во Всероссийских соревнованиях памяти двукратного серебряного призера Олимпийских игр, профессора А. И. Киселева, которые носят негласный статус чемпионата страны среди студентов.

А в начале мая 2023 года студент ГГНТУ Билал Дакаев стал чемпионом Европы по боксу среди юниоров 17–18 лет в городе Ереване, выполнил норматив "Мастер спорта международного класса".

Напомним, 17 августа министр спорта России Олег Матыцин, глава минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт и президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов подписали документы, касающиеся проведения Международного фестиваля университетского спорта. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа, в программу включены состязания по 14 видам спорта. Принять участие в соревнованиях могут сборные вузов. Каждому разрешается заявить не более одной команды в каждом виде спорта.

Ранее свердловская синхронистка Анжелика Тиманина стала послом Международного фестиваля университетского спорта.