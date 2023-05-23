У Цзю снова непобежденный соперник

Никита Цзю вместе со своей командой. Фото: No Limit Boxing

Младший сын легендарного свердловского боксера, уроженца Серова Кости ЦЗЮ – 25-летний Никита ЦЗЮ – проведет следующий бой завтра, 24 мая. В Мельбурне он разделит ринг с 21-летним австралийцем Бенджамином Боммбером.

Никита Цзю дебютировал на профессиональном ринге в прошлом году и провел уже пять поединков, все из них выиграл – он победил Аарона Стала, Мэйсона Смита, Бена Хорна, Даркона Драйдена и Бо Белбина. Причем в четырех боях Цзю-младший нокаутировал своих соперников, получив за яркий и зрелищный стиль прозвище «Мясник». Поединок с Боммбером – очередная проверка на прочность для сына Кости Цзю.

Бенджамин – непобежденный боксер. Он имеет результат, аналогичный Никитиному: пять побед в пяти поединках, четыре из которых досрочные. Правда, последний бой Боммбера – с Анкушем Худой – получился довольно равным и прошел всю дистанцию. Один судья зафиксировал ничью, два других отдали победу Бенджамину. Для Никиты новый поединок станет четвертым, когда в соперниках у него боксеры с идеальным послужным списком. Ранее Цзю-младший нанес первое поражение в карьере Мэйсону Смиту, Даркону Драйдену и Бо Белбину. Победа над еще одним непобежденным боксером поднимет Никиту в рейтингах.

Напомним, что старший брат Никиты – Тим Цзю – проведет первую защиту титула временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (оба брата выступают в одной категории) против мексиканца Карлоса Окампо 18 июня. Об этом поединке «Областная газета» расскажет в одном из ближайших номеров.