Уральские студенты стали участниками спортивных праздников самбо и ГТО в Верхней Пышме

Два спортивных праздника прошли в Верхней Пышме. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Больше трехсот уральцев стали участниками спортивных праздников в Верхней Пышме: "Самбо и ГТО в вузы и сузы" и студенческого фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, который реализуется в рамках проекта "Единой России" "Za самбо".

Фестиваль приурочен к празднованию 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. В торжественной церемонии открытия участие принял заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников.

"Свердловская область — один из самых спортивных регионов России: каждый второй свердловчанин регулярно занимается спортом и физкультурой. При этом в регионе создана вся необходимая инфраструктура и условия — ежегодно мы строим новые спортивные объекты, проводим значимые спортивные мероприятия, реализуем проекты, способные вовлечь в спорт молодежь, яркий пример — федеральный проект "Zа самбо", — заявил председатель регионального общественного совета проекта "Za самбо" Валерий Чайников.

В Свердловской области более 9 тысяч жителей занимаются этим видом спорта. В состав сборной России по самбо включены более полусотни уральцев, сообщает департамент информационной политики региона.

"В регионе сложилась целая спортивная традиция, начиная с первого чемпиона мира по самбо Александра Федорова и заканчивая целой плеядой выдающихся тренеров и многократных чемпионов страны и мира, которые сегодня выходят на ковер. Помимо развития профессионального спорта мы видим активное развитие физической культуры: в Свердловской области активно сдают нормы ГТО — около 280 тысяч человек приняли участие, около 180 тысяч получили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия", — отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По словам координатора партийного проекта "Zа самбо" в Свердловской области Алексея Свалова, самбо является единственным видом единоборств в мире, где официальным языком считается русский.

"Занимайтесь самбо, а мы будем со своей стороны делать все, чтобы у наших детей были все возможности для самореализации. Не только родители прививают детям здоровый образ жизни, приводя их в различные секции. По статистике, каждый ребенок, занимающийся спортом, вовлекает в этот процесс еще трех человек, в том числе и взрослых, своих мам и пап", — сказал Алексей Свалов.

В рамках фестиваля состоялся форум "Za самбо". Члены общественного совета проекта, руководители департаментов управления образования свердловских муниципалитетов обсудили лучшие региональные проекты по направлениям:

"Самбо в школу",

"Самбо в вузы",

"Самбо в ГТО",

"Адаптивное самбо".

В рамках форума было подписано соглашение о вступлении уральских вузов в "Студенческую спортивную Лигу самбо". В их числе — УГГУ, Технический университет УГМК, РГППУ и УрГУПС.

Напомним, ранее свердловские самбисты на первенстве и чемпионате Европы завоевали 23 медали.