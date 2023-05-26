Самозащита без оружия

Фото: Мария Мережникова/Пресс-служба ВФС

«Областная газета» запустила проект, посвященный Международному фестивалю университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. В программе турнира - соревнования по 14 видам спорта, о которых мы будем подробно рассказывать. В первом выпуске был мини-футбол, на очереди – самбо. Самбо - советский вид спорта, разработанный в 1920-30-х годах на основе дзюдо и джиу-джитсу. На международном уровне был признан в 1966 году, а в 1973 году состоялся первый чемпионат мира.

История

Самбо должно было войти в программу Олимпийских игр-1980, но из-за бойкота Игр некоторыми странами от этой идеи в Международном олимпийском комитете отказались. 20 июля 2021 года Международный олимпийский комитет (МОК) впервые признал самбо олимпийским видом спорта. Такое решение приняли на сессии МОК в Токио (Япония) накануне Олимпийских игр-2020. Но дебютировать в основной программе Игр самбисты пока не смогли, возможно это произойдет на одной из ближайших летних Олимпиад.

Изначально была основана спортивная дисциплина самбо, состоящая из бросков. В отличие от дзюдо, где за результативные действия спортсмены получали оценки (кока, юко, ваза-ари, иппон, в нынешних правилах остались только две последние оценки), в самбо действовала балльная система. Именно по спортивному самбо проходили первые национальные чемпионаты и чемпионаты мира. Но параллельно с этим развивалась и другая дисциплина – боевое самбо, которая помимо бросков включала в себя и ударную технику. Боевое самбо – наиболее приближенный вид спорта к современным смешанным единоборствам. В 2000 году в Москве был проведен первый чемпионат России по боевому самбо, в 2001 году во Франции – первый чемпионат мира по боевому самбо. С 2004 года традиционными стали чемпионаты Европы по боевому самбо.

Россияне – в топе

Традиционно советские и российские спортсмены – одни из самых сильнейших на мировых и европейских чемпионатах. К примеру, первый чемпионат мира, который прошел в 1973 году, проводился в десяти категориях у мужчин. В девяти из них победы одержали советские самбисты, а в категории до 74 кг первым чемпионом мира стал уроженец Свердловска, легендарный самбист Александр Федоров.

Среди отечественных спортсменов есть и те, кто неоднократно становился победителем мировых и европейских чемпионатов. Равных нет легендарному Мурату Хасанову. За свою выдающуюся карьеру он 11 раз становился чемпионом мира, восемь раз побеждал на Кубке России, семь раз выигрывал чемпионат Европы и 19 раз – чемпионат России. Это фантастические результаты, повторить которые не может никто в мире. Семь раз чемпионат мира по спортивному самбо покорялся Раису Рахматулину, шесть раз – самому титулованному свердловскому самбисту Альсиму Черноскулову, который в свои 40 лет продолжает карьеру.

Соревнования среди женщин были включены в программы чемпионатов мира с 1984 года. Самой титулованной отечественной самбисткой является Светлана Галянт, выигравшая семь золотых медалей. Но на ее рекорд вполне может посягнуть свердловчанка Дарья Речкалова. В прошлом году 19-летняя Дарья выиграла свой первый взрослый чемпионат мира, а осенью отправится за второй золотой медалью.

Боевое самбо дебютировало в программе чемпионатов мира в 2001 году. Самым известным представителем России в этом виде является Федор Емельяненко – легендарный боец смешанных единоборств. Начинал свою карьеру Федор именно в боевом самбо и четыре раза становился чемпионом мира.

Самый медальный спорт в регионе

Развитие самбо в Свердловской области началось в 60-е годы, когда под руководством заслуженного тренера СССР Александра Козлова был создан клуб самбо «Уралмаш». За долгие годы существования клуб вырастил множество титулованных спортсменов, победителей чемпионатов Европы и мира. Сейчас клуб продолжает свою историю под названием ГАУ ДО СО СШОР по самбо и дзюдо и продолжает поставлять в сборную России сильнейших спортсменов.

Параллельно с этим самбо активно развивалось в Верхней Пышме. В 2000 году там был основан клуб самбо «УГМК», обновилась материальная база и стали появляться результаты. Представители «УГМК» неоднократно становились победителями чемпионатов России, Европы и мира. Альсиму Черноскулову удалось выиграть шесть золотых медалей чемпионата мира, у Ильи Хлыбова – пять побед на чемпионатах мира.

На сегодняшний день самбо развивается во всех муниципалитетах Свердловской области. 47 спортивных школ по всему региону ведут подготовку самбистов, в некоторых муниципалитетах располагаются сразу несколько секций самбо, а в Екатеринбурге их 12.

На последнем чемпионате России сборная Свердловской области выиграла общий зачет среди регионов как в соревнованиях у женщин, так и в соревнованиях у мужчин. 20 медалей, три путевки на чемпионат мира и девять – на чемпионат Европы, что, конечно, является отличным результатом. Более того, все девять свердловских спортсменов, которые выступили в апреле на чемпионате Европы, привезли домой медали, семь из которых – золотые.

Есть успехи и у тех, кто может выступить на Международном фестивале университетского спорта. К примеру, на последнем молодежном первенстве России (до 24 лет) на счету свердловских спортсменов 14 медалей. А на юниорском первенстве России (до 20 лет), которое прошло в Верхней Пышме, представители нашего региона завоевали 17 медалей.

Правила В самбо – балльная система оценивания. За бросок спортсмен может получить один, два или четыре балла в зависимости от качества броска. Встреча заканчивается досрочно, если один из спортсменов доводит свое преимущество до восьми баллов. Досрочную победу можно одержать, выполнив чистый бросок: соперник при этом должен упасть на спину, а самбист, выполнявший бросок, остаться в стойке. Также досрочную победу можно одержать болевыми приемами: в самбо разрешены болевые на ноги и на руки. Баллы можно получить и за удержание: если один спортсмен удерживает другого на спине в течение 20 секунд, он получает четыре балла. Спортсмены выступают в специальной одежде: куртка красного или синего цвета, которая называется самбовкой, шорты, а также специальная обувь – борцовки. Самбистский ковер, на котором проходят схватки, отличается от татами в дзюдо формой (в самбо – круглый ковер) и покрытием (в самбо более мягкий ковер).

Имена свердловского самбо Александр Козлов – заслуженный тренер СССР Валерий Стенников – заслуженный тренер России Александр Федоров – победитель первого в истории чемпионата мира Альсим Черноскулов – шестикратный чемпион мира Илья Хлыбов – пятикратный чемпион мира Владимир Гладких – чемпион мира, пятикратный чемпион Европы Тимур Галлямов – двукратный чемпион мира Братья Илья и Дмитрий Лебедевы – призеры чемпионатов мира, победители чемпионатов Европы