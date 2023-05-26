С нами бокс

Фото: Павел Ворожцов

Бокс на официальных универсиадах – гость крайне редкий: в программу соревнований всемирных студенческих игр он входил только один раз – в 2013 году. Тогда в столице Татарстана Казани было разыграно всего 10 комплектов наград и только среди мужчин. В Екатеринбурге все будет гораздо масштабнее: медальных комплектов – 25, турниров – 2 (мужской и женский).

Бокс – это современная разновидность кулачного боя, который является одним из старейших видов спорта: первое изображение кулачного боя было сделано в шумерской пещере в третьем тысячелетии до нашей эры!

В своем нынешнем виде бокс сформировался в середине XIX века в Англии.

В России первые боксерские поединки состоялись в 1895 году, а Всесоюзная секция бокса (в будущем – федерация) была создана в 1935-м.

Чемпионы из провинции

Датой рождения бокса на Среднем Урале принято считать 1932 год. Тогда в Свердловске под руководством Валерия Скрябина, выпускника ленинградского института физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, появились четыре первые секции бокса – в горном институте, техникуме физической культуры, медицинском институте и в обществе «Динамо».

Первый боксер из нашей области, добившийся заметного успеха, – Александр Засухин. Уроженец Свердловска четырежды выиграл чемпионат СССР и дважды брал серебро на чемпионатах Европы (чемпионатов мира тогда еще не проводилось). В 1952 году он участвовал в Олимпийских играх в Хельсинки, но был там поставлен тренерами в более тяжелую весовую категорию и выбыл из борьбы уже во втором круге.

Боксеры мирового уровня появились на Среднем Урале в 80-е годы. Уроженец Каменска-Уральского Юрий Александров стал чемпионом мира (1982), а родившийся в Карпинске Шамиль Сабиров – чемпионом Олимпийских игр (1980).

В самом конце ХХ века бокс Среднего Урала обрел первую легенду. Уроженец Серова Константин Цзю сначала стал чемпионом мира среди любителей, а потом и абсолютным чемпионом мира среди профессионалов. Цзю, кстати, единственный из свердловчан, кто добился успеха на профессиональном ринге.

В 1997 году чемпионом мира среди любителей стал Александр Малетин, родившийся в Алапаевском районе.

Два бокса: в чем отличие? В любительском боксе поединки гораздо короче – они длятся, как правило, три раунда по три минуты. Спортсмены выступают в трусах и майках. Главные турниры – Олимпийские игры и чемпионаты мира. Профессионалы боксируют 10–12 раундов и с обнаженным торсом (на женщин последнее правило не распространяется :) ). Турниров, как в любительском боксе, нет – только отдельные поединки. При этом нет и единой системы выявления сильнейших: существуют разные ассоциации (наиболее авторитетных – четыре: это IBF, WBO, WBA и WBC), каждая из которых определяет своего чемпиона. Высший класс для боксера – стать абсолютным чемпионом, то есть выиграть все четыре главных титула. Из свердловчан такого успеха добивался только Костя Цзю (но в его годы для этого хватало трех поясов). На Международном фестивале университетского спорта бои будут проходить по правилам любительского бокса.

Здесь, правда, надо оговориться, что все четыре боксера на момент своих главных успехов проживали уже не на Урале, а в иных городах и весях: Александров – в Невиномысске (Ставропольский край), Сабиров – в Краснодаре, Малетин – в Нижневартовске, а Цзю – вообще в Австралии.

Первый стопроцентно свой чемпион по боксу появился на Среднем Урале только в XXI веке. Егор Мехонцев и родился в области (в Асбесте), и жил здесь во время своей спортивной карьеры. Он стал сначала чемпионом Европы (2008), потом – чемпионом мира среди любителей (2009), а потом – и олимпийским чемпионом (2012).

Забавно, но среди пятерых свердловчан, завоевавших чемпионские титулы на международной арене, нет ни одного уроженца областной столицы.

Последние несколько лет бокс на Среднем Урале – это прежде всего екатеринбургская Академия единоборств, созданная при Русской медной компании (РМК). Она развивает преимущественно профессиональный бокс и уже воспитала первого чемпиона мира (Шавкат Рахимов с ноября 2022-го по апрель 2023-го владел поясом IBF).

Три факта о свердловском боксе В настоящее время в Свердловской области боксом занимаются около 10 тысяч человек в четырех десятках муниципальных образований.

Председателем наблюдательного совета региональной федерации бокса является первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

В этом году на Среднем Урале будут сданы в эксплуатацию два центра бокса – в Каменске-Уральском и Талице.

Девушка по прозвищу Кувалда

Несколько тысячелетий кулачные бои были сугубо мужским занятием. Но в ХХ веке ситуация изменилась. В 1988 году боксерские бои между женщинами разрешили в Швеции, в 1997‑м – в Англии, а в 2009-м Международный олимпийский комитет включил женский бокс в программу Олимпийских игр.

У свердловчан в женском боксе есть своя суперзвезда – это Наталья Рагозина по прозвищу Кувалда. Она родилась в Казахстане, но боксом начала заниматься в Нижнем Тагиле и первых серьезных успехов добилась именно на Урале. Рагозина дважды брала золото на чемпионатах мира среди любителей, а на профессиональном ринге провела 22 боя и все выиграла (13 из них – нокаутом).

На пять с плюсом

В 2019 году в Екатеринбурге прошел чемпионат мира среди любителей. Наша страна получила право провести этот турнир всего лишь во второй раз в истории (впервые это случилось еще во времена СССР – в 1989 году боксерский мундиаль состоялся в Москве). Международная федерация любительского бокса оценила организацию соревнований в столице Урала на пять с плюсом.