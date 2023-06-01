В Верхней Пышме открылась первая в России секция самбо для будущих священников

Митрополит Евгений благословил инициативу открытия секции самообороны для семинаристов. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В клубе самбо УГМК в Верхней Пышме открылась первая в России секция самбо для будущих священников — учащихся Екатеринбургской духовной семинарии. В церемонии принял участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"Самбо в России связано с православием. Боевое искусство самбо было создано Василием Ощепковым по благословению его духовного наставника святителя Николая Японского. Теперь самбо активно развивается в 40 странах мира и является частью русской культуры, не только спортивной, но и духовной. Важным условием полного овладения искусством этого единоборства для семинаристов является осознание его нравственной основы", — отметили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Митрополит Евгений благословил инициативу открытия секции самообороны без оружия для семинаристов. По его словам, будущие священники внутренне должны быть сильными людьми. Занятия, которые проходят в клубе самбо, формируют и закаляют характер, учат побеждать и правильно проигрывать, уважать окружающих.

"Я думаю, что эти черты характера будут помогать ребятам в будущем служении", — поделился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Как рассказал координатор проекта "Zа самбо", депутат регионального Законодательного собрания Алексей Свалов, одна из задач проекта — масштабировать опыт на всю страну, сохранив главный принцип национального единоборства, что самбо — это не про нападение, а про защиту себя и своих близких.

В зале единоборств Дворца спорта УГМК под руководством мастера спорта СССР Александра Какуши будут заниматься 20 семинаристов.

Екатеринбургская духовная семинария стала пятым высшим учебным заведением в Свердловской области, которое присоединилось к федеральному проекту "Zа самбо". Ранее это сделали Уральский государственный горный университет, Технический университет УГМК, Российский государственный профессионально-педагогический университет и Уральский государственный университет путей сообщения.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Ранее "Областная газета" писала, что уральские студенты стали участниками спортивных праздников самбо и ГТО в Верхней Пышме.

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