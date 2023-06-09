Цзю не сидит без дела

Для Тима Цзю это будет первая защита титула чемпиона мира. Фото: No Limit Boxing

Старший сын легендарного свердловского боксера, уроженца Серова Кости ЦЗЮ – Тим ЦЗЮ –проведет следующий поединок 18 июня. Тим будет впервые защищать титул временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,85 кг) против мексиканца Карлоса ОКАМПО.

Тим Цзю идет в настоящем чемпионском графике. Еще осенью 2022 года было объявлено, что 18 января 2023 года он проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против обладателя четырех поясов в этом весе Джермелла Чарло. Но американец сломал руку и выбыл на долгий срок, а Тим не стал отсиживаться и принял другой поединок: 12 марта он встретился с Тони Харрисоном за временный пояс по версии WBO. Кстати, Харрисон – единственный боксер, которому удалось победить Чарло, было это в конце 2018 года. Правда, в реванше Джермелл нокаутировал Тони. Харрисон был серьезной проверкой для Цзю и его чемпионских амбиций: боксеров такого уровня в соперниках у Тима еще не было. И с проверкой этой Цзю справился: Тим финишировал американца в девятом раунде и завоевал временный пояс чемпиона мира.

Казалось, теперь боя с Чарло не миновать: Цзю доказал свою состоятельность и готов к поединку за звание абсолютного чемпиона мира. Вот только Джермелл к нему по-прежнему не готов и постоянно откладывает свое возвращение в ринг. Но бегать американцу осталось недолго: WBO официально обязала провести защиту против временного чемпиона организации до 30 сентября, в противном случае временный чемпион станет полноценным, а Чарло просто лишат пояса. Поэтому ставки в поединке Тима Цзю и Карлоса Окампо очень высоки. Победителю достанется не только временный пояс чемпиона, но и бой за звание абсолютного чемпиона мира с Джермеллом Чарло.

Окампо младше Цзю на год, но при этом имеет на 14 проведенных поединков больше. Мексиканец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и долгое время шел без поражений. В 2018 году Карлос получил титульный шанс, но воспользоваться им не сумел. В поединке за пояс чемпиона мира по версии IBF он проиграл нокаутом в первом раунде Эрролу Спенсу. После этого Карлос вновь вышел на победную серию, выиграл 12 поединков подряд и получил еще один титульный шанс: 8 октября 2022 года он встретился в ринге с Себастьяном Фундорой за временный пояс по версии WBC. И вновь неудачно. Окампо проиграл единогласным решением судей и остался без титула. Но за весомый рекорд на профессиональном ринге (34 победы и 2 поражения) Карлосу дали еще одну возможность, на этот раз против Тима Цзю.

Тим же по-прежнему идет без поражений. Цзю дебютировал в ринге 17 декабря 2016 года, провел с тех пор 22 поединка и во всех одержал победы. Интересно, что все свои поединки, за исключением боя с Терреллом Гошей, который прошел в США, Тим проводит в Австралии, где родился и вырос. И поединок с Окампо также пройдет в австралийском городе Голд-Кост.