Сын Кости Цзю победил крепкого мексиканца за минуту

Тим Цзю сохранил пояс временного чемпиона мира по версии WBO. Фото: социальные сети Тима Цзю

Тим завоевал вакантный пояс еще в марте, когда в девятом раунде нокаутировал американца Тони Харрисона. Казалось, что следующий бой Цзю проведет за титул абсолютного чемпиона мира против Джермелла Чарло, который владеет четырьмя поясами. Этот поединок должен был состояться еще в январе, но Чарло сломал руку и до сих пор не восстановился.

Пока чемпион находится на больничном, Цзю решил провести еще один бой – против Карлоса Окампо. 27-летний мексиканец на год младше Тима, но при этом подошел к бою с Цзю с большим опытом. Если у Тима было 22 поединка, в которых он одержал 22 победы, то Окампо провел на профессиональном ринге 37 боев и в 35 из них побеждал.

Правда, опыт не помог Карлосу. Уже на старте поединка Тим пошел вперед и мощной серией ударов сумел потрясти Окампо. Цзю стал добивать соперника и отправил его в нокдаун. Карлос с трудом поднялся на ноги, продолжил бой, но Тим левым боковым ударом закончил поединок, отправив мексиканца на канаты.

77 секунд – столько потребовалось Тиму Цзю, чтобы провести свою первую защиту чемпионского пояса. После боя сын Кости Цзю вновь обратился к Джермеллу Чарло.

– США – страна, которую я хочу покорить. У меня есть временный пояс, но я хочу все четыре титула. Джермелл Чарло – имя номер один в моем списке. Чарло, давай потанцуем! К сегодняшнему оппоненту уважение, но я на другом уровне, я – Тим Цзю. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Покупайте билеты на бой с Чарло, – сказал Тим после боя.

Поединок против Карлоса Окампо стал 23-м в карьере Тима Цзю. Он по-прежнему остается непобежденным боксером, 17 побед Тим одержал нокаутами.