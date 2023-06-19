Дзюдо является одним из самых зрелищных видов единоборств. Фото: Павел Ворожцов

«Областная газета» запустила проект, посвященный Международному фестивалю университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. В программе турнира - соревнования по 14 видам спорта, о которых мы будем подробно рассказывать. В первом выпуске был мини-футбол и самбо, на очереди – дзюдо.

Дзюдо (основной перевод в России – «гибкий путь к победе») – вид единоборств без оружия, который возник в Японии в конце XIX века. Основателем этого вида спорта является Дзигоро КАНО – выдающийся японский общественный деятель и педагог, который сформулировал основные правила и принципы дзюдо, а в 1882 году создал первую школу дзюдо Кодокан. В Россию этот вид спорта попал в начале XX века.

Дзигоро Кано создал новый вид спорта на основе уже существующего боевого искусства – джиу-джитсу. Дзюдо менее агрессивный вид единоборств, направленный в первую очередь на самооборону. Кано сформулировал основные принципы нового вида спорта таким образом: взаимная помощь и понимание для достижения большего прогресса и наилучшее использование тела и духа.

К 1887 году под руководством Кано была сформирована техническая база дзюдо, а в 1900 году разработаны правила судейства. В начале XX века дзюдо активно начинает развиваться за пределами Японии. Во время Олимпийских игр, 10 августа 1932 года, Дзигоро Кано и около 200 студентов, изучавших дзюдо, провели показательные выступления и демонстрацию приемов дзюдо.

После Второй мировой войны дзюдо получило новый виток развития. 26 июля 1948 года был создан Европейский союз дзюдо, а в 1951 году основана Международная федерация этого вида спорта. В 1956 году в Токио состоялся первый чемпионат мира, а с 1964 года дзюдо входит в программу летних Олимпийских игр.

Начинали самбисты

В Россию дзюдо привез Василий Ощепков. В начале XX века он попал на учебу в семинарию в Японии, где и увлекся дзюдо. В 1911 году он был принят в институт дзюдо Кодокан.

В 1913 году он вернулся в Россию, через год основал во Владивостоке первую в стране секцию дзюдо, а в 1917 году провел первые соревнования по этому виду спорта. Но после революции дзюдо попало в опалу и не развивалось на протяжении практически 30 лет.

Интерес к виду спорта вернулся после того, как дзюдо включили в программу Олимпийских игр. Была создана сборная СССР, в которую, конечно, вошли отечественные самбисты: им просто объясняли правила нового вида спорта. В 1972 году была создана Федерация дзюдо СССР, после чего развитие японского единоборства началось гораздо активнее

Дзюдо в регионе

В Свердловской области дзюдо тоже стало развиваться с начала 1970 годов. С 1970-го по 1982-й в регионе существовала объединенная федерация самбо и дзюдо,лишь после этого была создана отдельная федерация японского единоборства.

На сегодняшний день дзюдо является одним из самых популярных видов спорта в регионе. На территории Свердловской области 54 спортивных клуба, направленных на развитие этого единоборства, им занимаются более 4000 человек.

Результаты свердловских дзюдоистов в последние годы также радуют. В ноябре 2022 году во Дворце игровых видов спорта состоялся взрослый чемпионат страны, на котором выступили сильнейшие спортсмены России. Сборная Свердловской области заняла первое место среди регионов, завоевав десять наград турнира, три из которых – золотые. В конце ноября в Красноярске прошло юниорское первенство России (до 21 года). Шесть золотых медалей, две серебряные и семь бронзовых, а вместе с ними уверенное первое место в общем зачете – такой результат показали представители региона на турнире. А в марте 2023 года ДИВС вновь принял сильнейших дзюдоистов страны, на этот раз в рамках молодежного первенства России (до 23 лет). Домашний турнир принес региону 12 наград.

Отлично выступают свердловские спортсмены и на международном уровне. Так, с 16 по 18 июня в Астане состоялся международный турнир «Большой шлем». Сборная России завоевала пять наград турнира, две из которых принесли команде представители нашего региона. Кристина Дудина в категории до 48 кг у женщин завоевала бронзовую медаль. А в категории свыше 100 кг у мужчин третье место занял еще один представитель Свердловской области Валерий Ендовицкий.

Правила Схватки в дзюдо проходят на специальных татами. Борцы выступают в кимоно синего и белого цвета. Дзюдоисты используют только броски, а также болевые и удушающие приемы, в дзюдо отсутствует ударная техника. Время схватки – пять минут чистого времени. В современном дзюдо броски регулируются двумя оценками: «ваза-ари» (половина победы, противник падает на часть спины или перекатывается) и «иппон» (чистая победа, бросок соперника на спину). «Иппон» можно заработать, поймав соперника на удержание в течение 20 секунд, а также заставив соперника сдаться после проведения удушающего приема или болевого приема на руку. За нарушение правил предусмотрены замечания – «шидо». В течение схватки спортсмен может получить два предупреждения, за третье последует дисквалификация и поражение. В случае равенства оценок по истечении основного времени схватки назначается дополнительное время – «голден скор». Дзюдоисты продолжают схатку до первой результативной оценки или замечания.

Выбор Президента Дзюдо (наравне с самбо) – любимый вид спорта Президента России Владимира Путина. Он занимался этим видом единоборств, имеет черный пояс, а также звание мастера спорта России. Владимир Путин часто устраивает мастер-классы для юных дзюдоистов, общается с ведущими спортсменами страны.