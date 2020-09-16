Громкие переходы не закончились? СМИ: Евгения Медведева возвращается в группу Тутберидзе

Фото: Александр Козик

Сразу несколько крупных информационных порталов, ссылаясь на источников, знакомых с ситуацией, пишут, что фигуристка Евгения Медведева приняла решение вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. Сообщение подтверждает и замначальника отделения "Хрустальный" Эдуард Аксёнов.

Напомним, Евгения Медведева решила дальше работать с канадцем Брайаном Орсером после Олимпиады-2018. От Этери Тутберидзе она уходила со скандалом, не попрощавшись.

Но пандемия, судя по всему, спутала карты. Этим летом фигуристка не смогла вылететь для тренировок в Канаду и работала с группой ЦСКА, Орсер консультировал Евгению онлайн.

На прошедших контрольных прокатах в московском "Мегаспорте" Тутберидзе поаплодировала экс-ученице, чем дала пищу для размышления и болельщикам, и журналистам.

Пока нет официальной информации по поводу перехода Евгении к прежнему наставнику. Следим за развитием событий.

20-летняя Евгения Медведева - двукратный серебряный призёр Игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования). Двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019). Двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2018). Двукратная чемпионка России (2016, 2017).

Евгения Медведева должна выступить на первом этапе Кубка России в Сызрани, который пройдёт с 18 по 22 сентября. Расписание соревнования можно посмотреть здесь. В этом сезоне для короткой программы спортсменка выбрала "Маскарад" Арама Хачатуряна, а для произвольной - Alegria Cirque du Soleil.