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16 сентября 2020, 17:46

Евгения Медведева подтвердила, что начала работать с Тутберидзе

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Сегодня стало известно, что фигуристка Евгения Медведева приняла решение вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. Это сначала подтвердил замначальника отделения "Хрустальный" Эдуард Аксёнов, а затем и сама спортсменка. 

"Я очень благодарна Брайану за проделанную работу. На данный момент просто безумно благодарна за его понимание – он отнесся с глубочайшим пониманием и одобрением к моему решению. Мы сохранили хорошие тёплые отношения, никаких конфликтов. Я рада, что так получилось.

У нас с Этери Георгиевной всё хорошо: мы встретились, поговорили, сегодня начали работу. Посмотрим", – сказала Евгения Медведева в эфире Первого канала.

Напомним, что Медведева занималась в группе Этери Тутберидзе на протяжении 11 лет. К канадскому специалисту Брайану Орсеру она перешла после Олимпиады в Пхёнчхане, где Евгения стала серебряным призёром при лидерстве Алины Загитовой. 

Евгения Медведева должна выступить на первом этапе Кубка России в Сызрани, который пройдёт с 18 по 22 сентября. Расписание соревнования можно посмотреть здесь. В этом сезоне для короткой программы спортсменка выбрала "Маскарад" Арама Хачатуряна, а для произвольной - Alegria Cirque du Soleil. 

Областная газета Свердловской области

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