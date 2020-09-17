От ненависти до пандемии: в фигурном катании стартовал самый остросюжетный сезон

20-летняя Евгения Медведева настроена на сезон серьёзно. Главными её конкурентки - нынешние и экс-ученицы Тутберидзе. Фото: Александр Козик

Завтра в Сызрани стартует Кубок России по фигурному катанию. Это первые соревнования в данном виде спорта в столь долгожданном и непредсказуемом сезоне 2020/2021. Ранее в Москве прошли контрольные прокаты сборной, где фигуристы представили новые программы и показали, в какой форме находятся.

Поворот Медведевой – пропасть или взлёт?

Только мир фигурного катания «переварил» сенсационные переходы топ-спортсменок Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, как грянула ещё одна новость – Евгения Медведева возвращается в команду «Хрустального». Многие были уверены: после скандального ухода Медведевой от Тутберидзе в 2018-м все мосты сожжены. Однако и здесь пандемия перевернула всё с коньков на голову. Из-за закрытия границ Евгения не могла улететь тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, он консультировал её онлайн. Программы фигуристке поставили заранее, ещё зимой, а летний период она провела на льду ЦСКА под присмотром Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой.

Поговаривают, что решение вернуться к Тутберидзе созрело не без советов Татьяны Анатольевны. Было ясно: идти в сезон, общаясь с тренером только по видеосвязи – катастрофа, тут не то что конкурировать с молодёжью, просто восстановить форму не получится. Что мы и увидели на контрольных прокатах, которые Евгении не удались. Но крутой поворот на 180 градусов – к прежнему наставнику после стольких обид… увидев такую историю в кино, я бы сочла, что сценарист перестарался с сюжетными зигзагами. А с жизнью спорить бессмысленно. Сначала Тутберидзе поаплодировала после проката Медведевой в «Мегаспорте», затем появились кадры их совместной тренировки. С точки зрения холодного расчёта ситуация выглядит так: Евгении нужна сильная команда в России, Этери – ложка мёда в виде возвращения хотя бы одного спортсмена среди череды покинувших группу сильных фигуристов. Что из этого получится, увидим. Пока лишь скажем, что с первого этапа Кубка России Евгения снялась – соревноваться она ещё не готова, вместе с Тутберидзе они попытаются выиграть время.

Что касается других представительниц женского одиночного фигурного катания, то самыми подготовленными к сезону пока выглядят вчерашняя юниорка 14-летняя Камила Валиева и действующая чемпионка страны Анна Щербакова. Да, обе на контрольных прокатах допустили падения с четверных, но раз они вообще на них заходят, значит, на тренировках прыжки были восстановлены. У Камилы потрясающая короткая программа, что интересно, под музыку канадского фигуриста-парника, олимпийского чемпиона Эрика Редфорда. Пока именно эта ледовая история из всех представленных вызвала самые сильные эмоции, а для Камилы это заявка на медали в дебютном на взрослом уровне сезоне. Анна Щербакова тоже абсолютно готова предстать перед судьями – и сделает это уже на первом этапе Кубка России.

К слову, Анна будет практически единственной топ-спортсменкой на льду Сызрани: кроме Медведевой снялся (но по медицинским показаниям) Александр Самарин, такжепарник Владимир Морозов заразился коронавирусом, поэтому он вместе с Евгенией Тарасовой пропустит турнир.

Пристальное внимание на контрольных прокатах было приковано к группе Евгения Плющенко – Алёне Косторной и Александре Трусовой. Они из-за перехода, конечно, потеряли драгоценное время на подготовку, но Саша уже выглядит убедительно. Видно, что в короткой программе она будет прыгать тройной аксель, восстановлены и четверные. Произвольная программа поставлена под мощную музыку из балета «Ромео и Джульетта», «русская ракета» действительно прибавила в хореографии. Но главное, над чем они работают с Плющенко, – прыжки, пытаясь уйти от силового исполнения к техничному, «по-мишински». Косторная в «Мегаспорте» смотрелась немного растерянной, а во второй день и вовсе выступать не стала, поскольку произвольная программа пока не готова. Впрочем, Алёна заявлена на 5-й и 6-й этапы Кубка, а значит, до ноября она ещё успеет наверстать упущенное.

Что касается уроженки Ревды Анастасии Гуляковой, то она, увы, сначала снялась с контрольных прокатов в Петербурге, не было её и в «Мегаспорте», поэтому ситуация тревожная. Остаётся надеяться, что до своего этапа в Сочи она придёт в норму.

Чемпионские амбиции

Открытием контрольных прокатов в Москве стала обновлённая пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Обновлённая в плане тренерской команды – в марте от Великовых они перешли к Тамаре Москвиной и Артуру Минчуку. Александр, напомним, начинал карьеру в Екатеринбурге и всегда, как и его партнёрша, отличался большим усердием в работе. Но у прошлых тренеров их слабым местом оставались постановки, и чтобы обходить сильнейших, этой паре необходимо было взлетать на новый уровень. Вот это с Москвиной у них и получилось. Да-да, судя по первому выступлению, уже получилось. Утончённую, яркую короткую программу – «Эсмеральда» им поставили Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин, а произвольную под музыку группы Queen – и вовсе тренер танцевальных дуэтов Александр Жулин. Вот с такой базой можно побеждать, тем более что финальную часть постановки фигуристы катают под «We Are The Champions».

Пара из Екатеринбурга Алина Пепелева и Роман Плешков продолжают тренироваться в команде Нины Мозер у тренера Владислава Жовнирского. Короткую программу они оставили с прошлого сезона – это воздушная, солнечная постановка «Love» под композицию Мишеля Бубле. А вот произвольная поставлена под музыку из рок-оперы «Орфей и Эвридика». Номер получился очень нежный, невероятно подходящий этой паре. За бортиком на контрольных прокатах за ними внимательно следил их хореограф – он же солист ансамбля Игоря Моисеева – Рамиль Мехдиев, поэтому за выразительную составляющую дуэта можно не беспокоиться. Есть пока вопросы к некоторым элементам, видно, что ребятам ещё многое нужно доработать. На Кубке эту пару мы увидим в конце октября – начале ноября.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».