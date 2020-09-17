Анастасия Гулякова: «Не успела восстановиться до прокатов в «Мегаспорте». Была травма шейного отдела позвоночника»

29 августа Анастасии Гуляковой исполнилось 18 лет. Фото: Александр Козик

Фигуристка Анастасия Гулякова рассказала, почему не приняла участие в контрольных прокатах в «Мегаспорте». У подопечной Алексея Мишина была травма шейного отдела позвоночника, и полностью восстановиться до московского старта не удалось.

– Меня не было в «Мегаспорте» на прокатах по медицинским показаниям, травма шейного отдела позвоночника, – пояснила «Облгазете» Анастасия. – Я очень много пропустила и не каталась, поэтому просто не успела восстановиться до контрольных прокатов в Москве. Мы приняли решение восстановиться, чтобы я была готова к третьему этапу Кубка России. Только недавно врач разрешил мне выйти на лёд.

Также спортсменка рассказала, что перед Кубком выступит на ещё одних контрольный прокатах сборной Санкт-Петербурга, где представит свою новую короткую программу. Подробности о новых программах Анастасия пока держит в секрете.

Напомним, с первых контрольных прокатов сезона в Санкт-Петербурге Гулякова снялась.

Анастасия Гулякова является победительницей финала Кубка России сезона 2019/2020/.