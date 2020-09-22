Первый успех Майи Хромых на пути к чемпионату России

Короткая программа Майи Хромых (на фото) поставлена под блюзовую композицию Бена Харта "I’ll Take Care Of You". В произвольной фигуристка катается под произведение Альфреда Шнитке "Танго в сумасшедшем доме". Скриншот трансляции Первого канала

Сегодня в Сызрани завершается первый этап Кубка России по фигурному катанию. Этот турнир является отборочным на чемпионат России. Бронзу на первом же для себя взрослом этапе выиграла уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых.

Стартовый этап Кубка России, конечно, прошёл несколько скомканно. По разным причинам не приехали в Сызрань Евгения Медведева, Александр Самарин, пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов, все они постараются показать себя на следующих этапах.

Но те, кто выступили, сумели по-настоящему порадовать соскучившихся болельщиков. Как бы сказали на любом фестивале – хедлайнером ледовой сцены первого этапа Кубка была действующая чемпионка страны Анна Щербакова. Она и четверной прыжок исполнила, и представила произвольную программу под новую, более выигрышную музыку. Анне не удалось ещё восстановить четверной лутц (в Сызрани она прыгала флип), и пока вместо уже привычных трёх четверных в произвольной программе она делает один. Но это первый официальный старт после пандемии, всё впереди.

Ещё одна ученица Этери Тутберидзе – 14-летняя Майя Хромых впервые вышла на взрослый уровень. В этом году по возрасту она может принять участие в национальном чемпионате, поэтому ей есть за что бороться. В арсенале Майи отличный козырь – четверной сальхов, и, судя по видео, с тренировок она довольно легко его прыгает. Но на Кубке показать это не удалось: в произвольной программе спортсменка вместо четверного исполнила только тройной прыжок, да ещё и упала с него. Поэтому в Сызрани Майя пропустила вперёд не только Щербакову, но ещё и Анну Фролову из другой команды. Однако если вдуматься, мы говорим о четверных прыжках – сейчас в мире не наберётся даже десяти спортсменок (!), исполняющих их на соревнованиях. И успех Майи – только дело времени, тем более что в нынешнем сезоне ей поставили очень хорошие программы, в которых фигуристка начала раскрывать и свой артистический потенциал. Баллы Майи: за короткую программу - 69,28, за произвольную - 123,34. В сумме она получила 192,62.

На чемпионат России, напомним, допустят 18 спортсменок, у Майи Хромых с первой бронзой есть все шансы в это число попасть. Если же по сумме очков за места результат совпадёт с какой-то другой участницей, то лучшую будут определять по сумме оценок судей.

Что касается международных стартов, то девушке возможного выхода на взрослые турниры придётся подождать ещё год, потому что для чемпионата Европы и чемпионата мира участникам на 1 июля предыдущего года должно исполниться 15 лет.

На втором этапе Кубка, который пройдёт в Москве с 10 по 13 октября, мы увидим пару Анастасия Мишина иАлександр Галлямов.

Победители первого этапа Кубка России: Анна Шербакова

Артём Ковалёв

Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (пары)

и (пары) Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (танцы)

Опубликовано в №177 от 23.09.2020