Первый успех Майи Хромых на пути к чемпионату России Наталья Шадрина

Короткая программа Майи Хромых (на фото) поставлена под блюзовую композицию Бена Харта "I’ll Take Care Of You". В произвольной фигуристка катается под произведение Альфреда Шнитке "Танго в сумасшедшем доме". Скриншот трансляции Первого канала