Новый сезон шоу «Ледниковый период» на Первом канале стартует 3 октября

Стало известно, когда на Первом канале покажут первый выпуск возобновлённого шоу «Ледниковый период». Это произойдёт в субботу, 3 октября. Ведущими нового сезона стали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.
Первый сезон проекта, напомним, состоялся в 2007 году. Суть программы в том, что в пару с титулованными профессиональными фигуристами встают звёзды шоу-бизнеса, кино, театра и так далее. А нынешний сезон станет уже юбилейным — десятым.
Оценивать участников будет жюри во главе с легендарной Татьяной Тарасовой. Также в первых программах в качестве судей выступили Заслуженный тренер РФ Алексей Мишин, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, певец Сергей Лазарев, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и другие.
Участники, набравшие меньшее количество баллов, выбывают. Однако в первых четырёх выпусках все пары получат оценки, но никто не покинет шоу — это сделано, чтобы у каждого был шанс набрать спортивную форму.
Участники:
1. Регина Тодоренко — Роман Костомаров
2. Ольга Бузова — Дмитрий Соловьев
3. Влад Топалов — Елена Ильиных
4. Надежда Михалкова — Максим Маринин
5. Ирина Пегова — Алексей Тихонов
6. Владимир Маркони — Маргарита Дробязко
7. Мария Луговая — Повилас Ванагас
8. Вячеслав Чепурченко — Татьяна Тотьмянина
9. Ольга Кузьмина — Александр Энберт
10. Евгений Пронин — Татьяна Волосожар
11. Влад Соколовский — Екатерина Боброва
12. Ольга Паутова — Максим Шабалин
13. Вольфганг Черни — Оксана Домнина
14. Дмитрий Сычев — Мария Петрова