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Спорт / Фигурное катание
23 сентября 2020, 11:18

Новый сезон шоу «Ледниковый период» на Первом канале стартует 3 октября

Ведущие проекта Алина Загитова и Алексей Ягудин. Фото: пресс-служба Первого канала

Ведущие проекта Алина Загитова и Алексей Ягудин. Фото: пресс-служба Первого канала

Стало известно, когда на Первом канале покажут первый выпуск возобновлённого шоу «Ледниковый период». Это произойдёт в субботу, 3 октября. Ведущими нового сезона стали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Первый сезон проекта, напомним, состоялся в 2007 году. Суть программы в том, что в пару с титулованными профессиональными фигуристами встают звёзды шоу-бизнеса, кино, театра и так далее. А нынешний сезон станет уже юбилейным — десятым.

Оценивать участников будет жюри во главе с легендарной Татьяной Тарасовой. Также в первых программах в качестве судей выступили Заслуженный тренер РФ Алексей Мишин, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, певец Сергей Лазарев, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и другие.

Участники, набравшие меньшее количество баллов, выбывают. Однако в первых четырёх выпусках все пары получат оценки, но никто не покинет шоу — это сделано, чтобы у каждого был шанс набрать спортивную форму.

Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Фото: Пресс-служба Первого канала

Участники:

1. Регина Тодоренко — Роман Костомаров

2. Ольга Бузова — Дмитрий Соловьев

3. Влад Топалов — Елена Ильиных

4. Надежда Михалкова — Максим Маринин

5. Ирина Пегова — Алексей Тихонов

6. Владимир Маркони — Маргарита Дробязко

7. Мария Луговая — Повилас Ванагас

8. Вячеслав Чепурченко — Татьяна Тотьмянина

9. Ольга Кузьмина — Александр Энберт

10. Евгений Пронин — Татьяна Волосожар

11. Влад Соколовский — Екатерина Боброва

12. Ольга Паутова — Максим Шабалин

13. Вольфганг Черни — Оксана Домнина

14. Дмитрий Сычев — Мария Петрова

Областная газета Свердловской области

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