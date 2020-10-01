Расписание трансляций второго этапа Кубка России по фигурному катанию-2020

Фото: Александр Козик

10 октября стартует второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве. В нём должны принять участие Александра Трусова, Евгения Медведева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов и другие фигуристы.

Напоминаем, что в нынешнем сезоне Кубок России является отбором на чемпионат страны. Фигуристы должны участвовать в двух из пяти этапов.

На каждом этапе среди взрослых могут соревноваться до 8 спортивных пар, до 10 танцевальных дуэтов и до 12 одиночников. У юниоров – до 8 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов, до 18 одиночников.

Со списком участников этапа в Москве можно познакомиться тут. С этапа снялись Евгения Тарасова и Владимир Морозов, поскольку партнёр заразилсякоронавирусом. Также пара не смогла выступить на первом этапе в Сызрани.