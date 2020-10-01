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Спорт / Фигурное катание
1 октября 2020, 10:57

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по фигурному катанию-2020

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

10 октября стартует второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве. В нём должны принять участие Александра Трусова, Евгения Медведева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов и другие фигуристы.

Напоминаем, что в нынешнем сезоне Кубок России является отбором на чемпионат страны. Фигуристы должны участвовать в двух из пяти этапов.

На каждом этапе среди взрослых могут соревноваться до 8 спортивных пар, до 10 танцевальных дуэтов и до 12 одиночников. У юниоров – до 8 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов, до 18 одиночников.

Со списком участников этапа в Москве можно познакомиться тут. С этапа снялись Евгения Тарасова и Владимир Морозов, поскольку партнёр заразилсякоронавирусом. Также пара не смогла выступить на первом этапе в Сызрани.

Расписание второго этапа Кубка России в Москве (время МСК)

10 октября

13:00 – танцы, ритм-танец

14:15 – мужчины, короткая программа

15:45 – женщины, короткая программа

17:35 – пары, короткая программа

18:25 – юниоры, пары, короткая программа

11 октября

14:25 – танцы, произвольный танец

15:40 – мужчины, произвольная программа

17:20 – женщины, произвольная программа

19:25 – пары, произвольная программа

20:10 – юниоры, пары, произвольная программа

12 октября

13:40 – юноши, короткая программа

16:15 – девушки, короткая программа

18:10 – юниоры, танцы, ритм-танец

13 октября

12:55 – юноши, произвольная программа

15:55 – девушки, произвольная программа

18:55 – юниоры, танцы, произвольный танец

*Трансляции покажут на сайте Первого канала.

Областная газета Свердловской области

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