Расписание трансляций второго этапа Кубка России по фигурному катанию-2020

10 октября стартует второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве. В нём должны принять участие Александра Трусова, Евгения Медведева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов и другие фигуристы.
Напоминаем, что в нынешнем сезоне Кубок России является отбором на чемпионат страны. Фигуристы должны участвовать в двух из пяти этапов.
На каждом этапе среди взрослых могут соревноваться до 8 спортивных пар, до 10 танцевальных дуэтов и до 12 одиночников. У юниоров – до 8 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов, до 18 одиночников.
Со списком участников этапа в Москве можно познакомиться тут. С этапа снялись Евгения Тарасова и Владимир Морозов, поскольку партнёр заразилсякоронавирусом. Также пара не смогла выступить на первом этапе в Сызрани.
Расписание второго этапа Кубка России в Москве (время МСК)
10 октября
13:00 – танцы, ритм-танец
14:15 – мужчины, короткая программа
15:45 – женщины, короткая программа
17:35 – пары, короткая программа
18:25 – юниоры, пары, короткая программа
11 октября
14:25 – танцы, произвольный танец
15:40 – мужчины, произвольная программа
17:20 – женщины, произвольная программа
19:25 – пары, произвольная программа
20:10 – юниоры, пары, произвольная программа
12 октября
13:40 – юноши, короткая программа
16:15 – девушки, короткая программа
18:10 – юниоры, танцы, ритм-танец
13 октября
12:55 – юноши, произвольная программа
15:55 – девушки, произвольная программа
18:55 – юниоры, танцы, произвольный танец
*Трансляции покажут на сайте Первого канала.