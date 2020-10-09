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9 октября 2020, 11:39

Фигурист Александр Галлямов заразился коронавирусом

В августе Александру Галлямову исполнился 21 год. Фото: Александр Козик

В августе Александру Галлямову исполнился 21 год. Фото: Александр Козик

Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, сдал положительный тест на коронавирус. В связи с этим дуэт пропустит второй этап Кубка России, который должен пройти с 10 по 13 октября в Москве.

Тренер пары Тамара Москвина сообщила РИА Новости, что у Анастасии Мишиной – отрицательный тест на COVID-19. В каком состоянии на данный момент находится Александр Галлямов, пока не говорится.

Изначально пара Мишина - Галлямов была заявлена на второй и четвёртый этапы Кубка России. Поэтому следует ждать, что, если Александр быстро вылечится и восстановится, их дуэт могут допустить на какой-то другой этап, вероятно, пятый (тоже московский).

В марте Анастасия Мишина и Александр Галлямов перешли из тренерского штаба Великовых к Тамаре Москвиной и Артуру Минчуку. Короткую программу в этом сезоне – «Эсмеральда» – им поставили Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин, произвольную под композицию группы Queen «We Are The Champions» поставил Александр Жулин.

Александр Галлямов, напомним, начинал карьеру в Екатеринбурге.

Также второй этап Кубка России вынуждена пропустить Евгения Медведева, она была госпитализирована для обследования с обострившейся травмой спины.

Областная газета Свердловской области

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