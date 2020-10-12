Ангелы и демоны Плющенко, вирусная цепочка и неожиданные призёры: итоги второго этапа Кубка России

Это первая победа Александры Трусовой в составе группы «Ангелы Плющенко» Фото: Скриншот трансляции «Первого канала»

В Москве на втором этапе Кубка России завершили выступления мастера спорта. Несмотря на то что ситуация с коронавирусом в столице всё больше усугубляется, этот турнир смогли провести со зрителями. И счастливые обладатели билетов в «Мегаспорт» (как и многомиллионная экранная аудитория) остались довольны: мы увидели долгожданное противостояние команд Тутберидзе и Плющенко.

Пустят ли болельщиков на трибуны – решалось до последнего момента. Слишком высок риск, но при этом все понимают: фигурное катание – спорт, граничащий с искусством – без зрителей почти невозможен. Однако только закончили свои программы взрослые спортсмены, как Роспотребнадзор заявил, что в «Мегаспорте» выявлены серьёзные нарушения: несоблюдение дистанции на входе, нарушение «полноты дезинфекционного режима». Отмечается, что арену могут оштрафовать на полмиллиона рублей или закрыть на 90 суток. Что ж, пусть это будет уроком на будущее не только для фигурного катания, но и для других видов спорта.

Судьбу медалей решили коронавирус и травмы

Впрочем, ещё до старта второго этапа Кубка России пандемия вмешалась в расклад сил на турнире. В середине сентября стало известно, что коронавирусом заразился Владимир Морозов, выступающий в паре Евгенией Тарасовой. Сначала дуэт снялся с этапа в Сызрани, а потом и с соревнований в Москве. Это наша самая именитая из ныне соревнующихся пар, стоит ли говорить, что расстановка на пьедестале была бы другой, будь они в строю. Сейчас у Владимира со здоровьем уже всё хорошо, он приступил к тренировкам. Спортсмены объявили, что из-за сложившейся ситуации они пропустят этап мирового Гран-при, чтобы сделать ставку на Кубок России, который в этом сезоне важнее.

И как по цепочке с такой же проблемой столкнулся ещё один парник – уральский фигурист Александр Галлямов (напомним, его карьера началась в Екатеринбурге). За несколько дней до старта в столице он сдал положительный тест на COVID-19.

- Чувствую я себя хорошо, но пока вынужден находиться дома на самоизоляции, - комментирует "Облгазете" Александр. - С тренерами ещё не успели обсудить дальнейший соревновательный план, но в ближайшее время обязательно решим, как будем действовать дальше. Хочу порекомендовать всем ходить в масках, пока обстановка не стабилизируется.

Следует ждать, что если Александр быстро вылечится, их дуэт могут допустить на какой-то другой этап, вероятно, пятый (тоже московский).

И в связи с этими обстоятельствами на лёд «Мегаспорта» вышли только две взрослые пары, победу ожидаемо одержали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

В танцах на льду коронавирус тоже прошёлся по нескольким фигуристам, но конкретно на этом этапе Кубка главную роль всё же сыграли травмы. Действующие чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов в сентябре пропустили контрольные прокаты из-за проблем со спиной у партнёра, а теперь снялись с этапа из-за травмы колена у Виктории. Вообще, травм в начале сезона уже очень много – даёт о себе знать огромный перерыв из-за пандемии и ускоренный режим подготовки сейчас. Но надо отдать должное Вике и Никите, они всё же выступили с ритм-танцем, продемонстрировав гроссмейстерский прокат. Вышла пара и на произвольный танец, но откатав чуть меньше половины своей новой программы под музыку Майкла Джексона, фигуристы подъехали к судьям и сказали, что снимаются с турнира.

Следующий их старт – уже через две недели в Сочи, тренер Александр Жулин выразил надежду, что за это время Виктория сможет восстановиться.

Поэтому в танцах победу по стечению обстоятельств праздновал другой дуэт - Аннабель Морозов и Андрей Багин, а на третью ступень пьедестала поднялись свердловчане Софья Карташова и Илья Карпов, которые, вероятно, о таком высоком месте даже и не грезили.

Плющенко vs Тутберидзе – 1:0

В самом популярном на сегодняшний день виде фигурного катания – женском одиночном – уже на старте сезона развернулась интрига, стоящая главных турниров года. После перехода в Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» нескольких топовых спортсменов, воспитанных Этери Тутберидзе, расклад сил изменился. Да, относиться к этим переходам можно по-разному, ведь Евгений Плющенко отнюдь не по-ангельски взял под крыло уже готовых спортсменов с сумасшедшей базой. Но зрители от такого поворота – после прошедшего этапа мы в этом полностью убедились – только выиграли.

Противостояние началось ещё до выхода спортсменок на лёд, в разминочном помещении. В небольшой квадрат организаторы поместили и группу Этери, и Александру Трусову с Евгением Плющенко. Они постарались разойтись по разным углам, но большое зеркало не давало им абстрагироваться друг от друга. В воздухе повисло не то что напряжение, а сконцентрированная ненависть. Тутберидзе на турнире представляли вчерашние юниорки – главная надежда на будущую Олимпиаду Камила Валиева и почти безупречная в своих прокатах Дарья Усачёва. Обеим должна была что-то противопоставить «русская ракета» Александра Трусова. Все заметно волновались – девочки Тутберидзе от того, что нужно держать марку, а Саша от того, что все хотели увидеть прогресс – зачем, собственно, она и уходила от прежнего тренера.

В короткой программе, по большому счёту, у всех задуманное получилось. Трусова хоть и ошиблась на тройном акселе, но было видно: ещё пара турниров, и этот элемент – в её кармане. А вот второй день оказался полон сюрпризов.

Первой на лёд вышла Камила Валиева. Она представила потрясающую программу на музыку «Болеро» Равеля. И казалось, победа близка, но неожиданно для всех Камила начала падать. И со сложнейшего четверного, и с для элементарного для себя тройного лутца. Вот цена скопившегося напряжения. Следом на лёд выходит Трусова, у неё тоже мощное музыкальное сопровождение – «Ромео и Джульетта». Она также падает с четверного, но затем прыгает… ещё два, показав, кто сегодня в мире является королевой квадов (четверных прыжков).

И вот наконец прокат Усачёвой – её программа тоже поставлена под «Ромео и Джульетту», музыкальные отрывки – один в один, как у Трусовой. И хоть Дарья показала почти безошибочный прокат, после Александры впечатление уже не то – ни тебе четверных, ни тройного акселя, ни невероятного напора в глазах. И в этом впечатлении судьи оказались солидарны с нами, зрителями.

Вот так Саша выиграла первый в сезоне этап Кубка России, а вновь почувствовав долгожданный вкус победы, она вряд ли захочет остановиться.

Формат Кубка предполагает не только награждение фигуристов, но и вручение медалей тренеру, подготовившему чемпиона. И им стал именно Евгений Плющенко. Думаем, это был удар по самолюбию Тутберидзе, пусть все и понимают, что победа Плющенко досталась с большой оговоркой.

Кстати Кубок России в этом сезоне является отборочным турниром на чемпионат страны. Фигуристы должны принять участие в двух из пяти этапов Кубка.

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