Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи

23 октября стартует третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Нас ждёт очень сильный этап – на лёд должны выйти Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и другие фигуристы.
Также на этап в Сочи заявлены Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Дмитрий Алиев, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Алина Пепелева и Роман Плешков. Со списком участников можно познакомиться тут.
Пока под вопросом участие в сочинском турнире Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Из-за травмы колена Виктория не смогла закончить произвольный танец на предыдущем этапе в Москве. Сейчас врачи решают, сможет ли она продолжать соревноваться.
Справка «ОГ»
В нынешнем сезоне Кубок России является отбором на чемпионат страны. Фигуристы должны участвовать в двух из пяти этапов.
На каждом этапе среди взрослых могут соревноваться до 8 спортивных пар, до 10 танцевальных дуэтов и до 12 одиночников. У юниоров – до 8 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов, до 18 одиночников.
Расписание третьего этапа Кубка России в Сочи (время МСК)
23 октября
16:55 – юниоры, ритм-танец
19:20 – танцы, ритм-танец
20:25 – мужчины, короткая программа
24 октября
12:55 – юниоры, произвольный танец
15:45 – женщины, короткая программа
17:30 – танцы, произвольный танец
18:50 – мужчины, произвольная программа
25 октября
12:55 – юноши, короткая программа
15:40 – пары, короткая программа
17:10 – женщины произвольная программа
19:25 – юниоры, пары, короткая программа
26 октября
13:10 – юноши, произвольная программа
16:10 – пары, произвольная программа
17:25 – юниоры, пары, произвольная программа
18:25 – девушки, короткая программа
27 октября
11:55 – девушки, произвольная программа
*Трансляции покажут на сайте Первого канала.