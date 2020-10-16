Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи

Дмитрий Алиев не смог принять участие в контрольных прокатах из-за травмы спины. Надеемся на первом для себя этапе Кубка у него получится показать достойные прокаты. Фото: Александр Козик

23 октября стартует третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Нас ждёт очень сильный этап – на лёд должны выйти Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и другие фигуристы.

Также на этап в Сочи заявлены Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Дмитрий Алиев, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Алина Пепелева и Роман Плешков. Со списком участников можно познакомиться тут.

Пока под вопросом участие в сочинском турнире Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Из-за травмы колена Виктория не смогла закончить произвольный танец на предыдущем этапе в Москве. Сейчас врачи решают, сможет ли она продолжать соревноваться.

Справка «ОГ» В нынешнем сезоне Кубок России является отбором на чемпионат страны. Фигуристы должны участвовать в двух из пяти этапов. На каждом этапе среди взрослых могут соревноваться до 8 спортивных пар, до 10 танцевальных дуэтов и до 12 одиночников. У юниоров – до 8 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов, до 18 одиночников.