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Спорт / Фигурное катание
16 октября 2020, 16:01

Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи

Дмитрий Алиев

Дмитрий Алиев не смог принять участие в контрольных прокатах из-за травмы спины. Надеемся на первом для себя этапе Кубка у него получится показать достойные прокаты. Фото: Александр Козик

23 октября стартует третий этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Нас ждёт очень сильный этап – на лёд должны выйти Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и другие фигуристы.

Также на этап в Сочи заявлены Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Дмитрий Алиев, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Алина Пепелева и Роман Плешков. Со списком участников можно познакомиться тут.

Пока под вопросом участие в сочинском турнире Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Из-за травмы колена Виктория не смогла закончить произвольный танец на предыдущем этапе в Москве. Сейчас врачи решают, сможет ли она продолжать соревноваться.

Справка «ОГ»

В нынешнем сезоне Кубок России является отбором на чемпионат страны. Фигуристы должны участвовать в двух из пяти этапов.

На каждом этапе среди взрослых могут соревноваться до 8 спортивных пар, до 10 танцевальных дуэтов и до 12 одиночников. У юниоров – до 8 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов, до 18 одиночников.

Расписание третьего этапа Кубка России в Сочи (время МСК)

23 октября

16:55 – юниоры, ритм-танец

19:20 – танцы, ритм-танец

20:25 – мужчины, короткая программа

24 октября

12:55 – юниоры, произвольный танец

15:45 – женщины, короткая программа

17:30 – танцы, произвольный танец

18:50 – мужчины, произвольная программа

25 октября

12:55 – юноши, короткая программа

15:40 – пары, короткая программа

17:10 – женщины произвольная программа

19:25 – юниоры, пары, короткая программа

26 октября

13:10 – юноши, произвольная программа

16:10 – пары, произвольная программа

17:25 – юниоры, пары, произвольная программа

18:25 – девушки, короткая программа

27 октября

11:55 – девушки, произвольная программа

*Трансляции покажут на сайте Первого канала.

Областная газета Свердловской области

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Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи