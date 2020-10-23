Свердловские фигуристы стартуют на третьем этапе Кубка России

Анастасия Гулякова является победительницей финала Кубка России сезона 2019/2020. Фото: Александр Козик

Завтра, 24 октября, в Сочи в борьбу за попадание на чемпионат страны вступает уроженка Ревды, одиночница Анастасия Гулякова, а 25 октября короткую программу на турнире представит спортивная пара из Екатеринбурга Алина Пепелева и Роман Плешков.

И для Анастасии, и для Алины с Романом это первый выход на лёд в рамках Кубка России нынешнего года. Напоминаем, что в этом сезоне Федерацией фигурного катания на коньках России были установлены следующие условия: для попадания на чемпионат России каждый фигурист обязан принять участие в двух этапах Кубка, набрав при этом достаточное количество баллов.

Для Анастасии Гуляковой сезон 2020/21 начался крайне непросто: как у многих спортсменов после пандемийной паузы, у неё не обошлось без травм – были проблемы с шейным отделом позвоночника. Из-за этого 18-летняя фигуристка довольно долго не каталась, и естественно, подготовка к стартам началась позже. Благо Гулякову изначально заявили только на третий этап, и она успела восстановиться. Однако, как рассказала Татьяна Мишина (входящая в тренерской штаб Алексея Мишина), на этапе в Сочи Анастасия не будет прыгать сложнейший тройной аксель, её задача пока справиться с привычным набором элементов.

Конкуренция у Анастасии более чем серьёзная – из штаба Этери Тутберидзе Анна Щербакова и Дарья Усачёва, из группы Алексея Мишина Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

Что касается парного катания, то фаворитами данного этапа являются Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, при том что действующие чемпионы страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский снялись с турнира, из-за положительного теста на коронавирус у партнёра. Но Алине и Роману вполне по силам занять очень достойное второе место.

Также отметим, что третий этап Кубка из-за угрозы в связи с пандемией пройдёт при пустых трибунах.

Расписание (по уральскому времени) 24 октября 17:45 – женщины, короткая программа 25 октября 17:40 – пары, короткая программа 19:10 – женщины произвольная программа 26 октября 18:10 – пары, произвольная программа Полное расписание можно посмотреть здесь.Трансляции пройдут на сайте Первого канала, женское одиночное катание частично покажут в телеэфире.

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