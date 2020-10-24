Короткую программу на третьем этапе Кубка России выиграла Дарья Усачёва. Анастасия Гулякова - четвёртая

Лидер после короткой программы Дарья Усачева. Скриншот трансляции сайта Первого канал

В Сочи стартовал третий этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня свои короткие программы представили женщины. Первое место довольно неожиданно заняла Дарья Усачёва (78,41), вторая - Анна Щербакова (77,47), на третьей позиции Елизавета Туктамышева (76,36). Уроженка Ревды Анастасия Гулякова стала четвёртой (69,29).

Дарья Усачёва - вчерашняя юниорка и ученица Этери Тутберидзе победила была сегодня практически идеальна, а вот её коллега по группе Анна Щербакова допустила ошибку на своём самом сложном элементе - на каскаде тройной лутц-тройной риттбергер. Поэтому действующая чемпионка России пока довольствуется только вторым местом, но всё может кардинально измениться завтра, после произвольной программы.

Елизавета Туктамышева блестяще исполнила тройной аксель, но были небольшие недочёты на других прыжках и вращении - судя по всему, спортсменку беспокоит небольшая травма плеча.

На четвёртой строчке расположилась ещё одна ученица Алексея Мишина Анастасия Гулякова, которая очень достойно откатала программу, но пока не рискнула включить в прокат тройной аксель.

Анастасия Гулякова во время короткой программы. Фото: Скриншот трансляции сайта Первого канала

Следом за Гуляковой в турнирной таблице идёт Софья Самодурова (65,26).