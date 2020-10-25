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25 октября 2020, 20:48

Анна Щербакова победила на третьем этапе Кубка России. Анастасия Гулякова - пятая

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

В Сочи на третьем этапе Кубка России завершились выступления у женщин. Первое место заняла Анна Щербакова, (239,91), вторая - Дарья Усачёва (225,19), на третьей позиции Елизавета Туктамышева (213,26). Уроженка Ревды Анастасия Гулякова стала пятой (186,44). 

Сегодня девушки вновь преподнесли немало сюрпризов. Анны Щербаковой в самом начале программы блестяще исполнила четверной флип, Однако потом вновь была ошибка на тройном лутце-тройном риттбергере. Анна всё-таки попыталась сделать каскад ещё раз, но прыгнула тройной лутц-тройной тулуп, и ошиблась на втором. Хотя оценка за произвольную у Анны всё равно очень большая - 162,44

Дарья Усачёва, увы, не смогла показать такой же безошибочный прокат, как днём ранее. Она упала на каскаде тройной флип-тройной тулуп. Её результат - 146,78.

Елизавета Туктамышева в начале проката замечательно исполнила тройной аксель, но дальше тоже начались проблемы. На тройном флипе - задела рукой лёд, ещё один аксель только в полтора оборота, ошибка на каскаде тройной флип - двойной аксель, приземлилась на две ноги с тройного риттбергера, где также был и недокрут. Сегодня судьи поставили ей 135,90

Анастасия Гулякова, к сожалению, допустила сразу два падения. И несмотря на очень зажигательную программу, уступила в итоге Софье Самодуровой четвёртое место. У Анастасии за произвольную - 117,15 балла

Иллюстрация: Скриншот трансляции Первого канала

Областная газета Свердловской области

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