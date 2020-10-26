Павлюченко-Ходыкин победили на третьем этапе Кубка России. Пепелева - Плешков - третьи

Скриншот трансляции Первого канала

В Сочи на третьем этапе Кубка России завершились выступления у спортивных пар. Первое место заняли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,76), вторые - Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (204,39), на третьей позиции пара из Екатеринбурга Алина Пепелева и Роман Плешков (179,66).

Практически идеальный для себя прокат сегодня получился только у пары из Перми -Юлии Артемьевой и Михаила Назарычева. То ли музыка группы Queen способствовала замечательному настрою, то ли им действительно очень хотелось обойти соперников, которые до их выхода на лёд совершили немало ошибок, чем дали надежду на победу этой паре. И в произвольной программе Юлия и Михаил обошли главных конкурентов - Павлюченко-Ходыкина, получив за прокат 134,42 балла. Однако по сумме за две программы Дарья с Денисом всё же оставили за собой лидерскую позицию.

У Павлюченко и Ходыкина, увы, не получилась прыжковая часть на старте программы, затем Даша не смогла вытащить первый выброс, допустив очень обидное падение. Их оценка - 130,82.

На третьей позиции оказались Алина Пепелева и Роман Плешков. Ребята снова допустили несколько недочётов - Алина упала на каскаде из двух двойных тулупов, опять были проблемы на поддержке, но в этот раз пара всё же не осталась без этого элемента (как это случилось в короткой программе), была помарка и на приземлении с выброса-риттбергера. Но было видно, что ребята борются, преодолевают себя. Судьи поставили им сегодня 119,71.