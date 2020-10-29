Александр Галлямов: «Я уже приступил к тренировкам»

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Александр Козик

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, вылечился от коронавируса и уже вышел на лёд. Напомним, что перед вторым этапом Кубка России в Москве он сдал положительный тест на COVID-19, из-за чего пара снялась с соревнований.

Анастасия Мишина не заразилась коронавирусом, поэтому ждала, когда её партнёр снова будет готов приступить к полноценным тренировкам.

– Я так рад вернуться на лёд! За две недели очень соскучился по тренировкам. На карантине мне приходилось поддерживать физическую форму дома, чтобы не так тяжело было набирать её потом на льду. Да, я уже приступил к тренировкам. Работа идёт по плану. Насчёт стартов, на которых мы будем выступать, сейчас решает наш тренер, а мы должны быть готовы в любом случае, – рассказал «Областной газете» Александр.

Напомним, что пара пока ещё не смогла выступить ни на одном этапе Кубка России. Мишина – Галлямов заявлены на четвёртый этап Кубка в Казани (8–12 ноября), а также на этап Гран-при в Москве (20–22 ноября).

Коронавирусом также переболел Владимир Морозов, перед этапом Кубка России в Сочи положительный тест на ковид сдал Дмитрий Козловский.