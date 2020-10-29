Первый старт свердловских фигуристов - комом?

Алина Пепелева и Роман Плешков. Фото: Александр Козик

В Сочи завершился третий этап Кубка России по фигурному катанию. Для свердловских спортсменов - пары из Екатеринбурга Алины Пепелевой - Романа Плешкова и одиночницы, уроженки Ревды Анастасии Гуляковой - это был первый официальный турнир сезона.

Начнём с женского катания - в Сочи подобрался очень сильный состав участниц. Анна Щербакова и Дарья Усачёва из группы Этери Тутберидзе, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и, собственно,Анастасия Гуляковаиз команды Алексея Мишина.Было очень любопытно, как это великолепная пятёрка поделит между собой места. И после короткой программы повисла интрига - Шербакова не справилась с фирменным каскадом, Туктамышева восстановила тройной аксель, Гулякова обошла чемпионку Европы-2019 Самодурову. Но вот в произвольной программе лёд для учениц Мишина будто заколдовали. Елизавета допустила слишком много ошибок, а Софья с Анастасией не справились с простейшим для себя акселем в два оборота. И как раз Гуляковой не везло больше всех - она упала с акселя, а потом ещё и с риттбергера. Фигуристки Тутберидзе тоже были далеки от идеала, но всё же с приличным запасом обошли соперниц.

Первое место заняла Анна Щербакова, (239,91), вторая - Дарья Усачёва (225,19), на третьей позиции Елизавета Туктамышева (213,26). Четвёртая Софья Самодурова (193,05). Анастасия Гулякова стала пятой (186,44).

Гулякова теперь отправилась на турнир Ice Star 2020 в Минск.

Пара Алина Пепелева и Роман Плешков тоже в Сочи много ошибались. В короткой программе ребята провалили прыжковую часть и не смогли выполнить поддержку. В произвольной Алина упала на каскаде из двойных тулупов, приземлилась на две ноги с выброса. Это, конечно, смазало впечатление от их новой, очень нежной программы на музыку "Орфей и Эвридика". Но парное катание, пожалуй, самый сложный вид в этом спорте, и должно пройти чуть больше времени, чтобы восстановились все элементы после огромной паузы.

В итоге первое место занялиДарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,76), вторые -Юлия АртемьеваиМихаил Назарычев (204,39), на третьей позиции Алина Пепелева и Роман Плешков(179,66).

Вскоре мы увидим Алину с Романом на четвёртом этапе в Казани (8-12 ноября).

На турнир в Казани также заявлена пара Анастасия Мишина иАлександр Галлямов. Александр только на днях снова вышел на лёд после того, как вылечился от коронавируса.

– За две недели я очень соскучился по льду. На карантине мне приходилось поддерживать физическую форму дома, чтобы не так тяжело было набирать её потом, - рассказывает "ОГ" Александр. - Я уже приступил к полноценным тренировкам. Насчёт старта в Казани сейчас решает наш тренер, а мы должны быть готовы в любом случае.