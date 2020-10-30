Расписание трансляций четвёртого этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани

Фото: Александр Козик

8 ноября в Казани стартует четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию. На этот турнир заявлены Алёна Косторная, Александра Трусова, Станислава Константинова, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Александра Степанова-Иван Букин, Евгения Тарасова-Владимир Морозов, Анастасия Мишина-Александр Галлямов и другие.

Напоминаем, что всего на каждом этапе среди взрослых могут соревноваться до 8 спортивных пар, до 10 танцевальных дуэтов и до 12 одиночников. У юниоров до 8 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов, до 18 одиночников (отбор на Первенство России). Полный состав участников появится ближе к турниру.