Расписание трансляций четвёртого этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани

8 ноября в Казани стартует четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию. На этот турнир заявлены Алёна Косторная, Александра Трусова, Станислава Константинова, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Александра Степанова-Иван Букин, Евгения Тарасова-Владимир Морозов, Анастасия Мишина-Александр Галлямов и другие.
Напоминаем, что всего на каждом этапе среди взрослых могут соревноваться до 8 спортивных пар, до 10 танцевальных дуэтов и до 12 одиночников. У юниоров до 8 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов, до 18 одиночников (отбор на Первенство России). Полный состав участников появится ближе к турниру.
Расписание четвёртого этапа Кубка России в Казани (время МСК)
8 ноября
17:25 – женщины, короткая программа
19:10 – мужчины, короткая программа
9 ноября
14:10 – мужчины, произвольная программа
16:20 – танцы на льду, ритм-танец
17:50 – женщины, произвольная программа
20:10 – юниоры, ритм-танец
10 ноября
13:55 – юниоры, произвольный танец
16:25 – танцы, произвольный танец
18:10 – юниоры, пары, короткая программа
19:25 – пары, короткая программа
11 ноября
13:55 – юниоры, пары, произвольная программа
15:25 – пары, произвольная программа
16:55 – девушки, короткая программа
19:40 – юноши, короткая программа
12 ноября
11:55 – девушки, произвольная программа
14:55 – юноши, произвольная программа
*Трансляции покажут на сайте Первого канала.