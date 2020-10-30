Темы дня

Спорт / Фигурное катание
30 октября 2020, 15:24

Расписание трансляций четвёртого этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

8 ноября в Казани стартует четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию. На этот турнир заявлены Алёна Косторная, Александра Трусова, Станислава Константинова, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Александра Степанова-Иван Букин, Евгения Тарасова-Владимир Морозов, Анастасия Мишина-Александр Галлямов и другие.

Напоминаем, что всего на каждом этапе среди взрослых могут соревноваться до 8 спортивных пар, до 10 танцевальных дуэтов и до 12 одиночников. У юниоров до 8 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов, до 18 одиночников (отбор на Первенство России). Полный состав участников появится ближе к турниру.

Расписание четвёртого этапа Кубка России в Казани (время МСК)

8 ноября

17:25 – женщины, короткая программа

19:10 – мужчины, короткая программа

9 ноября

14:10 – мужчины, произвольная программа

16:20 – танцы на льду, ритм-танец

17:50 – женщины, произвольная программа

20:10 – юниоры, ритм-танец

10 ноября

13:55 – юниоры, произвольный танец

16:25 – танцы, произвольный танец

18:10 – юниоры, пары, короткая программа

19:25 – пары, короткая программа

11 ноября

13:55 – юниоры, пары, произвольная программа

15:25 – пары, произвольная программа

16:55 – девушки, короткая программа

19:40 – юноши, короткая программа

12 ноября

11:55 – девушки, произвольная программа

14:55 – юноши, произвольная программа

*Трансляции покажут на сайте Первого канала.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.10.2020, 15:32 / Спорт
Сборная России по спортивной гимнастике не выступит на чемпионате Европы 2020 года
30.10.2020, 15:29 / Общество
На Среднем Урале на четверть сократилось количество детей, пострадавших от укусов клещей
30.10.2020, 15:24 / Спорт
Расписание трансляций четвёртого этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани
30.10.2020, 15:08 / Общество
Строительство улицы Металлургов и освещение на Сибирском тракте: в Екатеринбурге утверждена программа благоустройства
30.10.2020, 15:03 / Спорт
Сергей Чепиков войдёт в совет Федерации биатлона Свердловской области