Анастасия Гулякова: «Готовлюсь выступать на Гран-при в Москве»

Анастасия Гулякова. Фото: Александр Козик

Фигуристка Анастасия Гулякова в этом сезоне выступила уже на двух официальных стартах: на третьем этапе Кубка России в Сочи и на турнире Ice Star-2020 в Минске. Оба соревнования дались спортсменке нелегко – были падения, другие ошибки, однако в Белоруссии Анастасия сделала попытку исполнения тройного акселя.

Нынешний сезон для все фигуристов складывается сложно – во-первых, не обошёл стороной этот вид спорта коронавирус, во-вторых, случилось уже очень много травм из-за слишком большой паузы без льда. Анастасия Гулякова перед началом сезона травмировала шейный отдел позвоночника, поэтому к полноценным тренировкам приступила уже непосредственно перед первым турниром. И если короткую программу фигуристка откатала очень достойно, то вот с произвольной были серьёзные проблемы, включая два падения – с двойного акселя и тройного риттбергера в каскаде, хотя мы привыкли, что Анастасия выполняет свои элементы стабильно. Не получилось чисто откатать произвольную и в Минске.

– Надо признать, что пока ещё полностью восстановиться после травмы мне не удалось, – рассказывает «Областной газете» Анастасия. – Нужно время, чтобы накатать программы. После прошедших турниров мы всё проанализировали, исправили и уже начали усиленно работать!

– Турнир Ice Star-2020 стал для вас возможностью попробовать в этом сезоне исполнить тройной аксель, пусть он и получился с ошибкой. Планируете ли исполнять прыжок на пятом этапе Кубка России?

– Мне бы очень хотелось, но решать будет тренерский состав.

– Почему решили вернуться к произведению Римского-Корсакова «Шехерезада»? В позапрошлом сезоне под эту музыку вы катали произвольную, а сейчас короткую.

– Решение по музыке принял Алексей Николаевич Мишин, он сказал, что будет Восток. Первую программу ставила Татьяна Николаевна Прокофьева, сейчас постановщик обеих моих программ Никита Михайлов.

– В вашей группе в этом сезоне вообще много интересных, необычных программ. Никита Михайлов также поставил произвольную Софье Самодуровой. Вы в произвольной предстали совсем в другом образе – программа зажигательная, яркая, позволяющая раскрыть артистические данные…

– По произвольной идея и постановка мне тоже очень нравятся. Музыку «Don t Say You Do, Real Boy» Лолы Бланк выбирали мы все вместе. Главное сейчас воплотить всё задуманное, и постараться кататься без ошибок. Моим следующим стартом будет этап Гран-при Ростелеком в Москве, а потом пятый этап Кубка России.

Напомним, что на этапе Кубка России в Сочи Анастасия Гулякова заняла пятое место, а на турнире Ice Star-2020 стала второй.