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Спорт / Фигурное катание
9 ноября 2020, 20:32

Александра Трусова выиграла IV этап Кубка России. Майя Хромых - с бронзой

Скриншот трансляции Первого канала

Скриншот трансляции Первого канала

В Казани на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию завершили выступления женщины. Первое место на турнире заняла Александра Трусова (248,63), вторая - Алёна Косторная (226,31), на третьей позиции - уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых (212,72). 

Александра Трусова действительно прыгнула все четверные прыжки, которые обещала. Здорово исполнила она первые два четверных - сальхов и лутц. Затем было падение на четверном тулупе. Но потом Саша удивила всех - во второй части программы исполнила сложнейший каскад четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов. К сожалению, немного не хватило у фигуристки сил на следующий каскад тройной тулуп-тройной риттбергер, с последнего прыжка она упала. А потом сделала ещё один - тройной лутц-тройной тулуп. За произвольную программу Александра получила космические 171,21! И в сумме - 248,63.

Алёна Косторная опять же решила не рисковать (как и в короткой) и прыгнула только двойные аксели. Все заявленные прыжки Алёна выполнила достойно. К сожалению, дорожку шагов оценили только на второй уровень. За произвольную судьи поставили спортсменке 148,16. Сумма - 226,31. 

Фото: скриншот трансляции Первого канала

У Майи Хромых сегодня получилось далеко не всё. Во-первых, не удался четверной сальхов, Майя, к сожалению, допустила падение. Затем была ошибочка на приземлении с тройного флипа. И очень обидное падение с хореографического проезда - очень эффектный элемент, но физически фигуристка с ним сегодня не справилась. 135,83 - за произвольную и 212,72 в сумме. 

Фото: скриншот трансляции Первого канала

Областная газета Свердловской области

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