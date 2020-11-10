Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в Казани

Фото: Александр Козик

В Казани на четвёртом этапе Кубка России короткие программы представили спортивные пары. Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (79,66), на второй позиции Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (79,61). Третьи на данный момент - Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,72).

Состязания пар получались, пожалуй, самым зрелищным на этом турнире. Дело в том, что обстоятельства сложились так, что три очень сильных дуэта приехали в Казань - все партнёры, напомним, переболели коронавирусом.

Поэтому было, конечно, очень интересно, в какой форме эти пары находятся, какие прокаты смогут показать.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили сегодня здорово. Программа у них очень яркая, звучная, и спортсменам удалось откатать её в полную силу. Как итог - выдающиеся баллы 79,66.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский тоже были практически безупречны, не допустив ни одной ошибки. Но даже при таком выступлении пять сотых балла они уступили спортсменам из своей же группы - Мишиной и Галлямову. Поэтому в произвольной будет любопытнейшая борьба. Баллы Саши и Димы - 79,61.

Третьими сегодня стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Партнёр, увы, не справился с тройным тулупом, приземлившись на две ноги. Выполни они все элементы, были первыми. Но сослагательное наклонение не уместно и в спорте, поэтому в произвольной им придётся доказывать, что именно они должны быть первым номером нашей команды. За короткую программу их баллы - 78,72.

Фото: Александр Козик

Пара из Екатеринбурга Алина Пепелева и Роман Плешков в целом выступили достойно, особенно если сравнивать с их предыдущим этапом. Единственная ошибка, которую они допустили - падение с тройного сальхова у Алины. Поэтому от судей ребята получили 66,50 балла.