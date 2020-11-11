Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли IV этап Кубка России

Скриншот трансляции Первого канала

В Казани на четвёртом этапе Кубка России завершили выступления спортивные пары. Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (233,09), на второй позиции – Евгения Тарасова и Владимир Морозов (227,13). Третьи – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,30).

Анастасия Мишина и Александр Галлямов здорово откатали свою программу. То ли помогло музыкальное сопровождение группы Queen, то ли боевой настрой после первого дня, но эта пара показала блестящий прокат, несмотря на то, что соперники перед ними допустили ряд ошибок. Единственный спорный момент – это одна из поддержек, но Александру всё-таки удалось спасти и её. Итог - 153,43 за произвольную и 233,09 в сумме.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов сегодня впервые представили новую программу, которая получилась очень эмоциональной, яркой, невероятно сложной. Но ребята вновь допустили несколько ошибок. Владимир задел рукой лёд на приземлении тройного тулупа в каскаде. Затем на выбросе-тройном сальхове Евгения задела лёд рукой. Их оценки за произвольную – 148,41. Сумма – 227,13.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, к сожалению, тоже не смогли исполнить чисто свою полюбившуюся зрителям программу под музыку из фильма про Джеймса Бонда. Дмитрий допустил ошибку на приземлении в каскаде на двойном тулупе. После этого было два неудачных выброса – Саша упала с выброса-лутца, ошиблась, задев рукой лёд, на выбросе-тройном риттбергере. Их баллы – 140,69 за произвольную. 220,20 – сумма.