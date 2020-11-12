В столице Татарстана завершился четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию. Это был один из самых интересных турниров, поскольку наконец-то с больничного после коронавируса вышли сильнейшие среди спортивных пар. И здорово, что при таком соперничестве первую победу в нынешнем сезоне одержал дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Александр, напомним, начинал карьеру в Екатеринбурге. Кроме того, уже вторую бронзу на Кубке завоевала уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых.
Ледовый блюз как пропуск на чемпионат страны
Женское одиночное катание не теряет в зрелищности ни на одном этапе Кубка России этого года – в сборной нашей страны на сегодняшний день столь серьёзная конкуренция, что можно было бы даже увеличить количество этапов. Судите сами: на арене в Казани сошлись сразу две чемпионки Европы – Софья Самодурова (2019) и Алёна Косторная (2020), дважды чемпионка мира среди юниоров и призёр многочисленных соревнований на взрослом уровне Александра Трусова, восходящая звезда команды Тутберидзе Майя Хромых.
И вновь мы увидели противостояние отделения «Хрустальный» – как раз Майя Хромых с Академией Плющенко – Косторная и Трусова.
Для Алёны Косторной это был первый турнир сезона, здесь же состоялась премьера её произвольной программы. Все гадали, в какой она форме, каковы первые результаты работы с Евгением Плющенко и стоил ли того спешный переход. Но однозначного ответа мы не получили. Алёна по-прежнему виртуозно подаёт любой материал, за прошедшие полгода она очень повзрослела, что тоже работает ей только в плюс. Но вот единственный козырь по системе «ультра-си» – тройной аксель – пока восстановить не удалось. Поэтому после продолжительного лидерства в прошлом сезоне ей пришлось на пьедестале спуститься на ступеньку ниже… И освободить место для однокомандницы Трусовой. Для Александры сотрудничество с Плющенко словно глоток свежего воздуха – она хотела прыгать четыре четверных прыжка в одной программе – ей дают эту возможность. Она хотела пробовать тройной аксель – пожалуйста. И несмотря на то, что не со всем Саша пока справляется, рискует дальше, усложняя программу за счёт каскадов и переноса сложнейших прыжков ближе к концу проката.В Казани «русская ракета» Трусова превзошла свой же мировой рекорд в произвольной – 171,21 против 166,62, а в сумме рекорд Косторной – 248,63 против 247,59. Жаль только, что этот результат достигнут на национальном турнире. Но мы почти уверены, как только Александра доедет до международных стартов, то заставит ISU переписать статистику.
Что касается Майи Хромых, она была практически безупречна в короткой программе. Её ледовый блюз под композицию Бена Харта «I’ll Take Care Of You» – одна из самых эффектных постановок среди одиночниц в этом сезоне. Да, судьи определили её только на третье место, но все, кто видел выступление Майи, признают – эксперты дрогнули, оглядываясь на многочисленные титулы соперниц, иначе бы в короткой программе она была лидером. Во второй день фигуристка, увы, была не так стабильна, но тоже рисковала, прыгнув четверной сальхов. Сумма Майи Хромых – 212,72, что позволило спортсменке завоевать вторую бронзу на Кубке. А это значит, что она уже заслужила участие в чемпионате России в Челябинске.
Спустя неделю после ковида
Соревнования среди спортивных пар в Казани уже стали украшением всего сезона, вне зависимости от того, что будет дальше. После ковида в строй вернулись три партнёра, поэтому мы увидели борьбу лучших. Предугадать, как поделят медали три сильнейшие пары, было невозможно. Да, номинально четвёртой парой страны считался дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Но только до этого сезона. После перехода к Тамаре Москвиной фигуристы вооружились такими постановками, что способны на равных конкурировать с лидерами как на российских турнирах, так и «на мире». Однако после выписки Александра Галлямова и Дмитрия Козловского прошла всего неделя. «На карантине мне приходилось поддерживать физическую форму дома, чтобы не так тяжело было набирать её потом, – рассказал «ОГ» Александр. – И как только меня выписали, я тут же приступил к полноценным тренировкам».
Старт в Казани был очень непростым ещё и потому, что 10 ноября ушёл из жизни супруг Тамары Москвиной, легенда фигурного катания и наставник выступающих в этот день спортсменов Игорь Москвин. Ребята катались со слезами на глазах, а у бортика стояла Тамара Николаевна. Позже она сказала, что Игорь Борисович бы не одобрил, оставь она своих спортсменов и не доведи дело до конца.
И спортсмены катались невероятно, это было посвящение. «Эсмеральда» Мишиной и Галлямова вывела их на лидерскую позицию. Но разрыв между соперниками составлял не десятые, сотые балла, и в произвольной программе Насте и Саше надо было проявить характер, чтобы удержать победу. То ли помогло чемпионское музыкальное сопровождение группы Queen, то ли боевой настрой после первого дня, но пара показала блестящий прокат, в то время как соперники – серебряные призёры Олимпиады Евгения Тарасова – Владимир Морозов и действующие чемпионы Европы Александра Бойкова - Дмитрий Козловский допустили серьёзные ошибки. Сумма Мишиной и Галлямова – 233,09 балла – сделала их победителями на первом же турнире в сезоне.
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- Опубликовано в № от 13.11.2020