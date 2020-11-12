Фото: Александр Козик

В столице Татарстана завершился четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию. Это был один из самых интересных турниров, поскольку наконец-то с больничного после коронавируса вышли сильнейшие среди спортивных пар. И здорово, что при таком соперничестве первую победу в нынешнем сезоне одержал дуэт Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Александр, напомним, начинал карьеру в Екатеринбурге. Кроме того, уже вторую бронзу на Кубке завоевала уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых.

Ледовый блюз как пропуск на чемпионат страны

Женское одиночное катание не теряет в зрелищности ни на одном этапе Кубка России этого года – в сборной нашей страны на сегодняшний день столь серьёзная конкуренция, что можно было бы даже увеличить количество этапов. Судите сами: на арене в Казани сошлись сразу две чемпионки Европы – Софья Самодурова (2019) и Алёна Косторная (2020), дважды чемпионка мира среди юниоров и призёр многочисленных соревнований на взрослом уровне Александра Трусова, восходящая звезда команды Тутберидзе Майя Хромых.

И вновь мы увидели противостояние отделения «Хрустальный» – как раз Майя Хромых с Академией Плющенко – Косторная и Трусова.

Для Алёны Косторной это был первый турнир сезона, здесь же состоялась премьера её произвольной программы. Все гадали, в какой она форме, каковы первые результаты работы с Евгением Плющенко и стоил ли того спешный переход. Но однозначного ответа мы не получили. Алёна по-прежнему виртуозно подаёт любой материал, за прошедшие полгода она очень повзрослела, что тоже работает ей только в плюс. Но вот единственный козырь по системе «ультра-си» – тройной аксель – пока восстановить не удалось. Поэтому после продолжительного лидерства в прошлом сезоне ей пришлось на пьедестале спуститься на ступеньку ниже… И освободить место для однокомандницы Трусовой. Для Александры сотрудничество с Плющенко словно глоток свежего воздуха – она хотела прыгать четыре четверных прыжка в одной программе – ей дают эту возможность. Она хотела пробовать тройной аксель – пожалуйста. И несмотря на то, что не со всем Саша пока справляется, рискует дальше, усложняя программу за счёт каскадов и переноса сложнейших прыжков ближе к концу проката.В Казани «русская ракета» Трусова превзошла свой же мировой рекорд в произвольной – 171,21 против 166,62, а в сумме рекорд Косторной – 248,63 против 247,59. Жаль только, что этот результат достигнут на национальном турнире. Но мы почти уверены, как только Александра доедет до международных стартов, то заставит ISU переписать статистику.

Майя Хромых. Фото: Скриншот трансляции Первого канала

Что касается Майи Хромых, она была практически безупречна в короткой программе. Её ледовый блюз под композицию Бена Харта «I’ll Take Care Of You» – одна из самых эффектных постановок среди одиночниц в этом сезоне. Да, судьи определили её только на третье место, но все, кто видел выступление Майи, признают – эксперты дрогнули, оглядываясь на многочисленные титулы соперниц, иначе бы в короткой программе она была лидером. Во второй день фигуристка, увы, была не так стабильна, но тоже рисковала, прыгнув четверной сальхов. Сумма Майи Хромых – 212,72, что позволило спортсменке завоевать вторую бронзу на Кубке. А это значит, что она уже заслужила участие в чемпионате России в Челябинске.

Спустя неделю после ковида

Соревнования среди спортивных пар в Казани уже стали украшением всего сезона, вне зависимости от того, что будет дальше. После ковида в строй вернулись три партнёра, поэтому мы увидели борьбу лучших. Предугадать, как поделят медали три сильнейшие пары, было невозможно. Да, номинально четвёртой парой страны считался дуэт Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Но только до этого сезона. После перехода к Тамаре Москвиной фигуристы вооружились такими постановками, что способны на равных конкурировать с лидерами как на российских турнирах, так и «на мире». Однако после выписки Александра Галлямова и Дмитрия Козловского прошла всего неделя. «На карантине мне приходилось поддерживать физическую форму дома, чтобы не так тяжело было набирать её потом, – рассказал «ОГ» Александр. – И как только меня выписали, я тут же приступил к полноценным тренировкам».

Старт в Казани был очень непростым ещё и потому, что 10 ноября ушёл из жизни супруг Тамары Москвиной, легенда фигурного катания и наставник выступающих в этот день спортсменов Игорь Москвин. Ребята катались со слезами на глазах, а у бортика стояла Тамара Николаевна. Позже она сказала, что Игорь Борисович бы не одобрил, оставь она своих спортсменов и не доведи дело до конца.

И спортсмены катались невероятно, это было посвящение. «Эсмеральда» Мишиной и Галлямова вывела их на лидерскую позицию. Но разрыв между соперниками составлял не десятые, сотые балла, и в произвольной программе Насте и Саше надо было проявить характер, чтобы удержать победу. То ли помогло чемпионское музыкальное сопровождение группы Queen, то ли боевой настрой после первого дня, но пара показала блестящий прокат, в то время как соперники – серебряные призёры Олимпиады Евгения Тарасова – Владимир Морозов и действующие чемпионы Европы Александра Бойкова - Дмитрий Козловский допустили серьёзные ошибки. Сумма Мишиной и Галлямова – 233,09 балла – сделала их победителями на первом же турнире в сезоне.

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

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