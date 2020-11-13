Расписание этапа Гран-при Rostelecom Cup в Москве

На следующей неделе в Москве пройдёт этап Гран-при Rostelecom Cup. На арене «Мегаспорт» выступят сильнейшие фигуристы нашей страны, также планируется участие спортсменов, представляющих другие страны, – Азербайджан, Армению, Грузию и другие.
Среди участников турнира:
Женcкое одночное катание
Алёна Косторная, Евгения Медведева, Софья Самодурова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова. Екатерина Рябова (Азербайджан), Виктория Сафонова (Беларусь), Алина Урушадзе (Грузия).
Мужское одиночное катание
Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Александр Самарин, Роман Савосин, Владимир Литвинцев (Азербайджан), Морис Квителашвили, Ираклий Майсурадзе (оба Грузия).
Парное катание
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов, Алина Пепелева – Роман Плешков. Юлия Щетинина – Марк Мадьяр (Венгрия), Анна Верников – Евгений Краснопольский (Израиль).
Танцы на льду
Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Ксения Конкина – Павел Дрозд, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Софья Шевченко – Игорь Еременко, Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина), Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия).
Напоминаем, что пара Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин снялись с турнира.
Расписание Гран-при – Ростелеком
20 ноября
13:25 – мужчины, короткая программа
15:25 – танцы на льду, ритм-танец
17:55 – пары, короткая программа
19:20 – женщины, короткая программа
21 ноября
13:25 – мужчины, произвольная программа
15:35 – танцы на льду, произвольный танец
17:25 – пары, произвольная программа
19:05 – женщины, произвольная программа
*Трансляции покажут на сайте Первого канала, часть – в телеэфире.