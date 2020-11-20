Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли в короткой программе на этапе Гран-при в Москве

Анастасии Мишиной и Александру Галлямову в короткой программе удалось повторить казанский успех. Фото: Александр Козик

В Москве стартовал этап мировой серии Гран-приRostelecom Cup. На арене «Мегаспорт» свои короткие программы представили спортивные пары. Лидерами после первого дня стали Анастасия Мишина – Александр Галлямов (79,34), на второй позиции расположились Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (78,29), третье место у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова (73,84).

Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали сегодня очень достойное выступление. Однако были небольшие помарки. Во-первых, Настя не смогла безошибочно приземлить тройной сальхов, немного потеряв равновесие. Было небольшое расхождение на вращении, непросто далась ребятам поддержка, но они её вытащили. В остальном же их "Эсмеральда" всё также восхитительно хороша. Судьи поставили ребятам 79,34.

А вот у Александры Бойковой и Дмитрий Козловский тройной сальхов получился замечательно. Единственный недочёт в короткой программе - это выброс-тройной флип. Он не шёл и на разминке, а во время проката Саша приземлилась на две ноги. И эта ошибка, увы, серьёзнее, чем ошибка их конкурентов. Фигуристы получили сегодня 78,29 балла.

Очень интересная борьба ждёт нас в произвольной программе.

Третьими же стали Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, их короткая программа поставлена под музыку из фильма "Джокер" и образы подобраны соответствующие. Этим спортсменам удалось показать уверенный прокат, за который они получили 73,84 балла.