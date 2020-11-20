Алёна Косторная лидирует после короткой программы на Гран-при в Москве. Анастасия Гулякова - четвёртая

Скриншот трансляции Первого канала

В Москве подошёл к концу первый день этапа мировой серии Гран-приRostelecom Cup. Последними на арене «Мегаспорт» свои короткие программы представили женщины. Лидерскую позицию заняла Алёна Косторная (78,84), второе место у Елизаветы Туктамышевой (74,70). Третья - Александра Трусова (70,81).

Алёна Косторная снова не рискнула зайти на тройной аксель, сделав выбор в пользу чистого исполнения. В остальном же это было гораздо более уверенное катание, нежели в Казани. Алёна набирает форму с большой скоростью, это видно. И вместе с формой на другой уровень выходит презентационная часть. Как следствие баллы - 78,84.

Елизавета Туктамышева начала с великолепного тройного акселя, но затем, увы, последовала ошибка на приземлении с тройного флипа. И в каскаде тройной лутц-тройной тулуп, второй прыжок оказался только двойным. Баллы Елизаветы - 74,70. Для сравнения - в Сочи Лиза набрала за 76 баллов.

Александра Трусова вновь решила пробовать тройной аксель. Но снова не получилось приземление, это немного выбило Сашу из колеи, но она всё же сумела собраться и доделать программу чисто. 70,81 её баллы.

Анастасия Гулякова показала сегодня очень достойное катание. Она справилась со всеми элементами, судьи углядели лишь неясное ребро на лутце. Оценки Анастасии - 70,07.

Софья Самодурова сегодня в очередной заворожила всех своей короткой программой. Только на этот раз ей ещё и удалось исполнить элементы чисто. Судьи поставили Соне 68,01. Это почти на три балла больше, чем на Кубке России в Сочи.