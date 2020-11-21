Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили на Гран-при в Москве. Анастасия Мишина и Александр Галлямов - с серебром

Фото: Александр Козик

На арене «Мегаспорт» завершились выступления спортивных пар в рамках этапа мировой серии Гран-при Rostelecom Cup. Победу на турнире одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (232,56), вторые - Анастасия Мишина – Александр Галлямов (225,80), третье место заняли Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (210,07).

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов сегодня не смогли показать свой максимум. Для ребят это был первый выход на "взрослый лёд" международных соревнований. Не получились прыжковые элементы. Первый прыжок - двойной сальхов - оба сделали с ошибкой, а партнёрша ещё и упала. Каскад тоже был сделан с недочётом на приземлении на сальхове к Дмитрия. Затем был ещё и обиднейший срыв на последнем вращении. Однако все парные элементы фигуристами были выполнены уверенно. Их баллы - 136,23. Сумма - 210,07.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский наконец-то сумели показать блестящий прокат! Наладили фигуристы выбросы, здорово были исполнены прыжки. Зал приветствовал действующих чемпионов России и Европы стоя. Их огромные баллы 154,27. Сумма - 232,56.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов всё же дрогнули после невероятного успеха своих соперников. Партнёрша допустила ошибку на тройном сальхове, буквально вытащила первый выброс-лутц. Был недочёт и на сложной поддержке. Но тем не менее у этих фигуристов потрясающий уровень, поэтому даже с ошибками у них очень высокие баллы - 146,46. Сумма - 225,80.