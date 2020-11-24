Профессорский уровень: подводим итоги этапа Гран-при Rostelecom Cup

На Гран-при сразу три фигуриста Алексея Мишина завоевали медали. Фото: Александр Козик

В Москве завершился этап мировой серии Гран-при – Rostelecom Cup по фигурному катанию. Этот турнир преподнёс немало сюрпризов, особенно в самом популярном на данный момент виде – женском одиночном катании. Один из них – бронзовая медаль свердловчанки Анастасии Гуляковой, которая сумела обойти «русскую ракету» Александру Трусову. Серебро завоевал и уральский парник Александр Галлямов, начинавший карьеру в Екатеринбурге.

Напомним, что в этом сезоне Международный союз конькобежцев решил проводить Гран-при в формате национальных соревнований. Что это значит? На каждом этапе могут принять участие только спортсмены или живущие в этих странах, или регулярно тренирующиеся там. Московскому этапу Rostelecom Cup повезло больше, чем другим, поскольку в нашей стране и с нашими наставниками занимается много фигуристов из других государств. Поэтому статус прошедшего турнира вполне можно назвать международным, тем более что серебро в мужском виде выиграл спортсмен из Грузии Морис Квителашвили.

А вот триумфатором в одиночном катании – как в женском, так и в мужском – стал Алексей Мишин. В последнее время российское фигурное катание у широкой публики стало ассоциироваться исключительно с противостоянием команд Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Но именно подопечные Профессора (как принято называть Мишина в мире фигурного катания) взяли три медали Гран-при из шести возможных.

Во-первых, невероятное катание в новом сезоне демонстрирует Михаил Коляда. Он пропустил год из-за болезни, а затем перешёл от тренера Валентины Чеботарёвой к Алексею Николаевичу. И Коляду стало не узнать. Теперь это взрослый спортсмен, чётко понимающий, зачем он выходит на лёд, прекрасно знающий о своих сильных сторонах, спокойный, даже когда что-то не получается. А «Нуреев» на льду от Коляды и Ильи Авербуха точно войдёт в золотой пантеон фигурного катания.

Фото: Скриншот трансляции Первого канала

Во-вторых, неожиданно для многих золото у женщин завоевала Елизавета Туктамышева. Лиза сама себя в шутку называет дамой бальзаковского возраста, в сравнении с соперницами, конечно: в декабре спортсменке исполнится 24 года, что по меркам современного фигурного катания действительно близко к «пенсии». Но это только на цифрах. На деле Туктамышева владеет элементами ультра си – тройным акселем и четверным тулупом, и на Гран-при она пока применила только первый, что уже позволило ей оставить конкуренток позади. В позапрошлом сезоне Лиза не получила путёвку на чемпионат мира, хотя могла там победить. А Гран-при показал, что предстоящий ЧМ без Туктамышевой проводить просто нечестно.

Фото: Скриншот трансляции Первого канала

Третья победа Профессора – это прорыв Анастасии Гуляковой. Конечно, не последнюю роль в бронзовой медали свердловчанки сыграла и Александра Трусова. В произвольной программе Саша зашла на четыре четверных прыжка. Среди мужчин на Гран-при этого не сделал никто. Но вот приземлить «русская ракета» смогла только один. Гулякова же была почти безупречна, покорив московскую публику и судей.

В парном катании свою дуэль после этапа Кубка России в Казани продолжили пары Тамары Москвиной: Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Саша с Димой дали шанс соперникам в короткой программе, когда партнёрша не смогла справиться с выбросами. Но вот произвольная программа под музыку из фильма про Джеймса Бонда была исполнена действующими чемпионами России и Европы просто блестяще. С такими прокатами выигрывают Олимпиады, вот и Мишина с Галлямовым дрогнули после увиденного. Пока у этих пар счёт по сезону 1:1, теперь ждёт пятый этап Кубка России.

Фото: Скриншот трансляции Первого канала

Переломный сезон Гуляковой Для уроженки Ревды Анастасии Гуляковой нынешний сезон начинался очень непросто. И первыми соревнованиями, где фигуристке удалось выступить на высоком уровне, стал как раз этап Гран-при. Это был дебют спортсменки в рамках мировой серии. Стартовые два турнира - третий этап Кубка России в Сочи и Ice Star-2020 в Минске - прошли у Анастасии с падениями и другими серьёзными ошибками, при том что эта фигуристка в прошлые годы отличалась именно стабильностью прокатов. "Облгазете" Анастасия Гулякова рассказала, что перед началом сезона травмировала шейный отдел позвоночника, поэтому к полноценным тренировкам приступила уже непосредственно перед первым турниром: "Нужно было время, чтобы накатать программы. После прошедших двух соревнований мы с тренерами всё проанализировали, исправили и начали усиленно работать, готовясь к Гран-при". Для Анастасии этап Гран-при в Москве был особенным. Она уже несколько лет проходит по разряду "очень перспективных" (впрочем, других в группе легендарного Алексея Мишина и нет), но конкурировать на равных с топовыми фигуристками, представляющими страну на международной арене, у неё пока не получалось. Да, Гулякова побеждала в финале Кубка России, да, выигрывала второстепенные турниры. Но путёвку на Гран-при ей до сих пор по каким-то причинам не давали, а на прошлом национальном чемпионате в Красноярске свердловчанка перенервничала, хоть и по праву оказалась в сильнейшей разминке в произвольной программе. Ситуацию пора было переломить. Скажем даже, что если не сейчас, то этого вообще могло не случиться. Анастасии исполнилось 18 лет. Её соперницы по сборной России к такому возрасту уже имеют громкие титулы. Судите сами, Гулякова ровесница Алины Загитовой, которая и олимпийская чемпионка, и чемпионка мира и Европы, и победительница финала Гран-при. Алёне Костороной - 17 лет, она действующая чемпионка Европы, Александре Трусовой - шестнадцать, на её счету несколько рекордов в Книге Гиннесса, она чемпионка мира среди юниоров и призёр чемпионата Европы, однокомандница Гуляковой - тоже 18-летняя Софья Самодурова чемпионка Европы-2019. Этот этап Гран-при был для Анастасии, пожалуй, единственным шансом показать, на что она способна на самом деле. И она шансом воспользовалась. Мы увидели совершенно другую Гулякову - уверенную, с блеском в глазах, очень артистичную. Добавим лишь, что на турнире в Минске Ice Star-2020 Анастасия попробовала исполнить сложнейший прыжок - тройной аксель. Он был выполнен с ошибкой, и на Гран-при фигуристка не рискнула его прыгать, чтобы не потерять баллы. Но если она рассчитывает на дальнейшую борьбу с лучшими из лучших, то без такого прыжка в арсенале просто не обойтись. В Москве тренер Алексей Мишин прокомментировал журналистам эту ситуацию так: "Проблема тройного акселя перед Анастасией стоит. Она его тренирует. Но пока он ещё, как мы говорим, не проснулся, я бы даже сказал, что он страдает бессонницей. И предстоит большая работа". Пожелаем Анастасии Гуляковой, наконец, "разбудить" тройной аксель и продолжить показывать долгожданные высокие результаты. Фото: Александр Козик

Медалисты Гран-при Rostelecom Cup Женщины: 1. Елизавета Туктамышева (223,39) 2. Алёна Косторная (220,79) 3. Анастасия Гулякова (199,03) Мужчины: 1. Михаил Коляда (281,89) 2. Морис Квителашвили (275,80) 3. Пётр Гуменник (268,47) Пары: 1. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (232,56) 2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (225,80) 3. Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (210,07) Танцы на льду: 1. Виктория Синицина - Никита Кацалапов (217,51) 2. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (206,91) 3. Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин (199,25)