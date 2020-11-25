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Спорт / Фигурное катание
25 ноября 2020, 12:01

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве

Елизавета Туктамышева. Фото: Александр Исаков

Елизавета Туктамышева. Фото: Александр Исаков

В Москве с 5 по 8 декабря пройдёт пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Это будет заключительный этап перед финалом Кубка (он ориентировочно должен состояться в феврале) и перед чемпионатом России.

На московском этапе Кубка России должны выступить:

Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.

Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда.

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов.

Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова – Кирилл Алёшин и другие фигуристы.

Расписание пятого этапа Кубка России в Москве (время МСК)

5 декабря

13:10 – танцы на льду, ритм-танец

14:40 – мужчины, короткая программа

16:10 – женщины, короткая программа

17:55 – пары, короткая программа

19:55 – юниоры, пары, короткая программа

6 декабря

13:25 – танцы на льду, произвольный танец

15:10 – женщины, произвольная программа

17:25 – мужчины, произвольная программа

19:15 – пары, произвольная программа

21:15 – юниоры, пары, произвольная программа

7 декабря

13:40 – юноши, короткая программа

16:15 – девушки, короткая программа

18:10 – юниоры, танцы на льду, ритм-танец

8 декабря

12:55 – юноши, произвольная программа

15:55 – девушки, произвольная программа

18:55 – юниоры, танцы на льду, произвольный танец

*Трансляции покажут на сайте Первого канала, частично в телеэфире.

Областная газета Свердловской области

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