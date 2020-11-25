Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве

В Москве с 5 по 8 декабря пройдёт пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Это будет заключительный этап перед финалом Кубка (он ориентировочно должен состояться в феврале) и перед чемпионатом России.
На московском этапе Кубка России должны выступить:
Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.
Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда.
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов.
Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова – Кирилл Алёшин и другие фигуристы.
Расписание пятого этапа Кубка России в Москве (время МСК)
5 декабря
13:10 – танцы на льду, ритм-танец
14:40 – мужчины, короткая программа
16:10 – женщины, короткая программа
17:55 – пары, короткая программа
19:55 – юниоры, пары, короткая программа
6 декабря
13:25 – танцы на льду, произвольный танец
15:10 – женщины, произвольная программа
17:25 – мужчины, произвольная программа
19:15 – пары, произвольная программа
21:15 – юниоры, пары, произвольная программа
7 декабря
13:40 – юноши, короткая программа
16:15 – девушки, короткая программа
18:10 – юниоры, танцы на льду, ритм-танец
8 декабря
12:55 – юноши, произвольная программа
15:55 – девушки, произвольная программа
18:55 – юниоры, танцы на льду, произвольный танец
*Трансляции покажут на сайте Первого канала, частично в телеэфире.