Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве

Елизавета Туктамышева. Фото: Александр Исаков

В Москве с 5 по 8 декабря пройдёт пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Это будет заключительный этап перед финалом Кубка (он ориентировочно должен состояться в феврале) и перед чемпионатом России.

На московском этапе Кубка России должны выступить:

Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.

Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда.

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов.

Александра Степанова – Иван Букин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова – Кирилл Алёшин и другие фигуристы.