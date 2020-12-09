Объявлены участники чемпионата России по фигурному катанию. Списки

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников предстоящего чемпионата страны (22–27 декабря). Напомним, в этом сезоне отбор на главное национальное соревнование проходил на этапах Кубка России, однако из-за сложившейся ситуации с коронавирусом, травм и сезонных болезней для лидеров сборной было сделано исключение.
После опубликования списков стало ясно, что в Челябинск не приедет Евгения Медведева. Осенью у фигуристки были серьёзные проблемы со спиной, из-за которых она пропустила больше месяца тренировок. Затем Медведева заразилась COVID-19, перенесла болезнь тяжело, с поражением лёгких.
– К сожалению, вынуждена подтвердить свой пропуск чемпионата России. Это наше решение. Сейчас я более-менее здорова, но вышла на лёд только 8 декабря. Врачи рекомендовали мне тренировки в щадящем режиме. У меня по сути две недели подготовиться к чемпионату России, в таких обстоятельствах и с рекомендациями врачей – это невозможно, – приводит слова спортсменки ФФККР.
Что касается фигуристов, которые на данный момент болеют или недавно перенесли болезни, то в заявке они указаны. Будем надеяться, что все успеют восстановиться.
Женское одиночное катание
1. Валиева Камила, Москва
2. Гулякова Анастасия, Санкт-Петербург
3. Константинова Станислава, Санкт-Петербург
4. Костина Валерия, Тульская область
5. Косторная Алёна, Москва
6. Молчанова Станислава, Краснодарский край
7. Нугуманова Елизавета, Санкт-Петербург
8. Самодурова Софья, Санкт-Петербург
9. Талалайкина Мария, Санкт-Петербург
10. Тараканова Анастасия, Москва
11. Трусова Александра, Москва
12. Туктамышева Елизавета, Санкт-Петербург
13. Усачёва Дарья, Москва
14. Фролова Анна, Москва
15. Хромых Майя, Москва
16. Цибинова Ксения, Москва
17. Шульская Валерия, Оренбургская область
18. Щербакова Анна, Москва
Запас: 1. Онищенко Арина, Санкт-Петербург 2. Султанмагомедова Камила, Москва.
Мужское одиночное катание
1. Алиев Дмитрий, Санкт-Петербург/ Республика Коми
2. Варакин Максим, Москва
3. Гуменник Пётр, Санкт-Петербург
4. Ерохов Алексей, Москва
5. Зотов Артём, Москва
6. Игнатов Макар, Санкт-Петербург
7. Катичев Владислав, Республика Мордовия
8. Ковалёв Артём, Москва
9. Коляда Михаил, Санкт-Петербург
10. Кондратюк Марк, Москва
11. Лежеев Артём, Санкт-Петербург/ Республика Карелия
12. Мозалёв Андрей, Санкт-Петербург
13. Рухин Егор, Москва
14. Савосин Роман, Москва
15. Самарин Александр, Москва
16. Семененко Евгений, Санкт-Петербург
17. Шулепов Антон, Санкт-Петербург
18. Яблоков Илья, Москва
Запас: 1. Мурашов Егор, Москва 2. Петров Максим, Республика Татарстан 3. Мурзин Даниил, Нижегородская обл.
Парное катание
1. Артемьева Юлия Назарычев Михаил, Пермский край
2. Акопова Карина – Рахманин Никита, Краснодарский край
3. Ахантьева Ксения – Колесов Валерий, Санкт-Петербург
4. Балабанова Анастасия – Святченко Алексей, Москва
5. Бойкова Александра – Козловский Дмитрий, Санкт-Петербург
6. Кадырова Ясмина – Бальченко Иван, Пермский край
7. Мишина Анастасия – Галлямов Александр, Санкт-Петербург
8. Мухаметзянова Диана – Миронов Илья Республика, Татарстан/ Москва
9. Павлюченко Дарья – Ходыкин Денис, Москва
10. Панфилова Аполлинария – Рылов Дмитрий, Пермский край
11. Пепелева Алина – Плешков Роман, Москва
12. Тарасова Евгения – Морозов Владимир, Республика Татарстан/ Москва
Танцы на льду
1. Загорски Тиффани – Гурейро Джонатан, Москва
2. Карташова Софья – Карпов Илья, Свердловская область
3. Кириллова Елизавета – Чегодаев Марк, Нижегородская область
4. Лизунова Светлана – Вахнов Александр, Москва
5. Миронова Екатерина – Устенко Евгений, Санкт-Петербург
6. Морозов Аннабель – Багин Андрей, Пермский край
7. Павленина Влада – Алексанян Александр, Свердловская область
8. Пасечник Елизавета Колосовский Егор, Нижегородская область
9. Синицина Виктория – Кацалапов Никита, Москва
10. Скопцова Анастасия – Алёшин, Кирилл Москва
11. Степанова Александра – Букин Иван, Москва
12. Тульцева Юлия Беловодченко Анатолий, Москва
13. Худайбердиева Елизавета – Базин Егор, Московская область/ Самарская область
14. Чашникова Влада Черезов Захар, Кировская область
15. Шевченко Софья Ерёменко Игорь, Москва.