Объявлены участники чемпионата России по фигурному катанию. Списки

Фото: Александр Козик

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников предстоящего чемпионата страны (22–27 декабря). Напомним, в этом сезоне отбор на главное национальное соревнование проходил на этапах Кубка России, однако из-за сложившейся ситуации с коронавирусом, травм и сезонных болезней для лидеров сборной было сделано исключение.

После опубликования списков стало ясно, что в Челябинск не приедет Евгения Медведева. Осенью у фигуристки были серьёзные проблемы со спиной, из-за которых она пропустила больше месяца тренировок. Затем Медведева заразилась COVID-19, перенесла болезнь тяжело, с поражением лёгких.

– К сожалению, вынуждена подтвердить свой пропуск чемпионата России. Это наше решение. Сейчас я более-менее здорова, но вышла на лёд только 8 декабря. Врачи рекомендовали мне тренировки в щадящем режиме. У меня по сути две недели подготовиться к чемпионату России, в таких обстоятельствах и с рекомендациями врачей – это невозможно, – приводит слова спортсменки ФФККР.

Что касается фигуристов, которые на данный момент болеют или недавно перенесли болезни, то в заявке они указаны. Будем надеяться, что все успеют восстановиться.

Женское одиночное катание

1. Валиева Камила, Москва

2. Гулякова Анастасия, Санкт-Петербург

3. Константинова Станислава, Санкт-Петербург

4. Костина Валерия, Тульская область

5. Косторная Алёна, Москва

6. Молчанова Станислава, Краснодарский край

7. Нугуманова Елизавета, Санкт-Петербург

8. Самодурова Софья, Санкт-Петербург

9. Талалайкина Мария, Санкт-Петербург

10. Тараканова Анастасия, Москва

11. Трусова Александра, Москва

12. Туктамышева Елизавета, Санкт-Петербург

13. Усачёва Дарья, Москва

14. Фролова Анна, Москва

15. Хромых Майя, Москва

16. Цибинова Ксения, Москва

17. Шульская Валерия, Оренбургская область

18. Щербакова Анна, Москва

Запас: 1. Онищенко Арина, Санкт-Петербург 2. Султанмагомедова Камила, Москва.

Мужское одиночное катание

1. Алиев Дмитрий, Санкт-Петербург/ Республика Коми

2. Варакин Максим, Москва

3. Гуменник Пётр, Санкт-Петербург

4. Ерохов Алексей, Москва

5. Зотов Артём, Москва

6. Игнатов Макар, Санкт-Петербург

7. Катичев Владислав, Республика Мордовия

8. Ковалёв Артём, Москва

9. Коляда Михаил, Санкт-Петербург

10. Кондратюк Марк, Москва

11. Лежеев Артём, Санкт-Петербург/ Республика Карелия

12. Мозалёв Андрей, Санкт-Петербург

13. Рухин Егор, Москва

14. Савосин Роман, Москва

15. Самарин Александр, Москва

16. Семененко Евгений, Санкт-Петербург

17. Шулепов Антон, Санкт-Петербург

18. Яблоков Илья, Москва

Запас: 1. Мурашов Егор, Москва 2. Петров Максим, Республика Татарстан 3. Мурзин Даниил, Нижегородская обл.

Парное катание

1. Артемьева Юлия Назарычев Михаил, Пермский край

2. Акопова Карина – Рахманин Никита, Краснодарский край

3. Ахантьева Ксения – Колесов Валерий, Санкт-Петербург

4. Балабанова Анастасия – Святченко Алексей, Москва

5. Бойкова Александра – Козловский Дмитрий, Санкт-Петербург

6. Кадырова Ясмина – Бальченко Иван, Пермский край

7. Мишина Анастасия – Галлямов Александр, Санкт-Петербург

8. Мухаметзянова Диана – Миронов Илья Республика, Татарстан/ Москва

9. Павлюченко Дарья – Ходыкин Денис, Москва

10. Панфилова Аполлинария – Рылов Дмитрий, Пермский край

11. Пепелева Алина – Плешков Роман, Москва

12. Тарасова Евгения – Морозов Владимир, Республика Татарстан/ Москва

Танцы на льду

1. Загорски Тиффани – Гурейро Джонатан, Москва

2. Карташова Софья – Карпов Илья, Свердловская область

3. Кириллова Елизавета – Чегодаев Марк, Нижегородская область

4. Лизунова Светлана – Вахнов Александр, Москва

5. Миронова Екатерина – Устенко Евгений, Санкт-Петербург

6. Морозов Аннабель – Багин Андрей, Пермский край

7. Павленина Влада – Алексанян Александр, Свердловская область

8. Пасечник Елизавета Колосовский Егор, Нижегородская область

9. Синицина Виктория – Кацалапов Никита, Москва

10. Скопцова Анастасия – Алёшин, Кирилл Москва

11. Степанова Александра – Букин Иван, Москва

12. Тульцева Юлия Беловодченко Анатолий, Москва

13. Худайбердиева Елизавета – Базин Егор, Московская область/ Самарская область

14. Чашникова Влада Черезов Захар, Кировская область

15. Шевченко Софья Ерёменко Игорь, Москва.